AK Parti Çanakkale İl ve İlçe Yöneticileri Köy Hayrına ve Bahar Şenliği'ne Katıldı - Son Dakika
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AK Parti Çanakkale İl ve İlçe Yöneticileri Köy Hayrına ve Bahar Şenliği'ne Katıldı

AK Parti Çanakkale İl ve İlçe Yöneticileri Köy Hayrına ve Bahar Şenliği\'ne Katıldı

AK Parti Çanakkale il ve ilçe yöneticileri, Çan'da köy hayrına ve Çanakkale Şehit ve Gaziler Derneği'nin 7. Geleneksel Bahar Şenliği'ne katıldı. İl ve ilçe yöneticileri, etkinliklerde bir araya gelerek birlik ve beraberlik ruhunu pekiştiren geleneklerin yaşatılmasının önemine vurgu yaptı. Şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelen yöneticiler, onların her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

03.06.2024 15:26
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AK Parti Çanakkale il ve ilçe yöneticileri, Çan'da köy hayrına ve Çanakkale Şehit ve Gaziler Derneği'nin 7. Geleneksel Bahar Şenliği'ne katıldı.

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, Çan İlçe Başkanı Sadi Yağlı, Çan İl Genel Meclisi Üyesi Rıdvan Akkay ile il ve ilçe yöneticileri Etili köyü meydanında gerçekleştirilen köy hayrı ve Yaykın köyündeki Çanakkale Şehit ve Gaziler Derneği'nin 7. Geleneksel Bahar Şenliği'ne bir araya geldi.

Makas, etkinliklerin ardından yaptığı açıklamada, birlik ve beraberlik ruhunu pekiştiren bu güzel geleneklerin günümüzde de yaşatılmasının mutlu ettiğini dile getirdi.

Çan'ın Etili köyünde yapılan vatandaşlarla hayırda bir araya geldiklerini ifade eden Makas, "Yüce Allah yapılan hayırları kabul ve makbul eylesin. Misafirperverliğinden dolayı muhtarımız Ersin Güven ve kıymetli köy halkına teşekkür ediyoruz. Bahar şenliğinde aziz şehitlerimizin emaneti olan kıymetli yakınları ve kahraman gazilerimizle bir araya geldik, hasbihal ettik. Devletimizin ve milletimizin göz bebeği olan şehit ailelerimiz ve gazilerimizin her zaman yanındayız." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Çanakkale İl ve İlçe Yöneticileri Köy Hayrına ve Bahar Şenliği'ne Katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Çanakkale İl ve İlçe Yöneticileri Köy Hayrına ve Bahar Şenliği'ne Katıldı - Son Dakika
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