AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Lapseki'de muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika
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AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Lapseki'de muhtarlarla bir araya geldi

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Dalyan Mahallesi'ndeki bir restoranda düzenlenen kahvaltılı toplantıda Lapseki'deki köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Gider, muhtarların AK Parti'ye güvendiğini ve iş odaklı yaklaştığını belirterek, vatandaşları en mutlu şekilde yaşatmanın önemine vurgu yaptı.

28.06.2024 16:03
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AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Lapseki'de köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Gider, Dalyan Mahallesi'ndeki bir restoranda düzenlenen kahvaltılı toplantıda yaptığı konuşmada, muhtarlığın ne kadar zor olduğunu iyi bildiğini söyledi.

Yerel seçimlerden kısa bir süre sonra Köylere Hizmet Götürme Birliği seçiminin yaşandığını hatırlatan Gider, "Gördük ki muhtarlarımız, icraat, iş anlamında AK Parti'ye güveniyor, İl Genel Meclisi üyelerimize güveniyor. Bütün ilçelerimizde açık ara AK Parti İl Genel Meclis Üyeleri, Köylere Hizmet Götürme Birliği yönetimine girdi. Bu millet bize, biz bu millete lazımız ve birlikte yürümek zorundayız. Bu konuda da herkesle hemfikiriz. Lapseki bu anlamda çalışması keyifli bir yer. Lapseki'de muhtarların konulara, kavga dövüşle değil de iş odaklı yaklaştığını bilirim. Daha güzele ulaşarak vatandaşlarımızı en mutlu şekilde yaşatmak zorundayız." diye konuştu.

Programa, AK Parti Lapseki İlçe Başkanı Hasan Engin, İl Genel Meclisi Üyeleri Halil Özer ve Murat Gürşen ile Lapseki Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Özgün katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Lapseki'de muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Lapseki'de muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika
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