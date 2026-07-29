AK Parti Çukurova İlçe Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı - Son Dakika
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AK Parti Çukurova İlçe Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı

AK Parti Çukurova İlçe Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı
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Adana'da AK Parti Çukurova İlçe Danışma Meclisi Toplantısı düzenlendi.

Adana'da AK Parti Çukurova İlçe Danışma Meclisi Toplantısı düzenlendi.

Nezihe Yalvaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde gerçekleştirilen toplantıya AK Parti İl Başkanı Mustafa Özkan, İl Kadın Kolları Başkanı Hacer Söylemez, Çukurova İlçe Başkanı Cemal Akın ve partililer katıldı.

Özkan, toplantıda yaptığı konuşmada, AK Parti'nin en büyük gücünün birlik, beraberlik ve teşkilat disiplini olduğunu söyledi.

Gece gündüz demeden çalışmayı sürdüreceklerini belirten Özkan, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanı ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği istikamet doğrultusunda teşkilatımızın birlik ve beraberliğini daha da güçlendirecek, Adana'nın her sokağına, mahallesine ve hanesine ulaşacağız. Çukurova teşkilatımızın tüm kademeleriyle durmadan, yorulmadan çalışarak hemşehrilerimizin gönüllerine dokunacağız."

Özkan, konuşmasının ardından partiye yeni katılan üyelere rozet taktı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Çukurova İlçe Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı - Son Dakika

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