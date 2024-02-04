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AK Parti Demirci Belediye Başkan Adayı Erkan Kara, ilçeyi daha yaşanabilir hale getirmeyi hedefliyor - Son Dakika
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AK Parti Demirci Belediye Başkan Adayı Erkan Kara, ilçeyi daha yaşanabilir hale getirmeyi hedefliyor

AK Parti Demirci Belediye Başkan Adayı Erkan Kara, ilçeyi daha yaşanabilir hale getirmeyi hedefliyor

AK Parti Demirci Belediye Başkan adayı Erkan Kara, "Hedefimiz şeffaf, adil, katılımcı vatansever bir yönetim anlayışı ile ilçemizi daha yaşanabilir bir konuma getirmektir.

04.02.2024 13:26
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AK Parti Demirci Belediye Başkan adayı Erkan Kara, "Hedefimiz şeffaf, adil, katılımcı vatansever bir yönetim anlayışı ile ilçemizi daha yaşanabilir bir konuma getirmektir." dedi.

Kara, Mehmet Akif Ersoy Gençlik Merkezi'ndeki toplantıda yaptığı konuşmada, Demirci'ye hizmet edecek olmanın heyecanını yaşadığını söyledi.

Bu göreve kendisini uygun gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür eden Kara, "Kardeşiniz, hemşehriniz ve dava arkadaşınız olarak Demirci'de bayrağı devralarak Türkiye Yüzyılı vizyonu ışığında bu kutlu görevi en iyi şekilde yerine getirmek. Demirci'ye ve sizlere güveniyorum. Hedefimiz şeffaf, adil, katılımcı vatansever bir yönetim anlayışı ile ilçemizi daha yaşanabilir bir konuma getirmektir."dedi.

AK Parti İlçe Başkanı Nurullah Akgün de partilerinde hizmet maratonunun bir bayrak yarışı olduğunu söyledi.

MHP Demirci İlçe Başkanı Ümit Kanyılmaz ise AK Parti İlçe Teşkilatı ile 31 Mart zaferi için yürüyüşlerinin başladığını kaydetti.

Kaynak: AA

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Mehmet Akif Ersoy, Devlet Bahçeli, Erkan Kara, Demirci, Politika, Güncel, Son Dakika

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