AK Parti\'den Çerçeve Yasa Girişimi

Haber: Berfin BAYIR

(TBMM) - Süreçle ilgili "çerçeve yasa"nın yarın TBMM Başkanlığı'na sunulması beklenirken, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala'nın da bulunduğu AK Partili yetkililer TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un makamında bir araya geldi. Görüşme sonrasında AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "çerçeve yasa"nın ortak imza ile TBMM Başkanlığı'na sunulup sunulmayacağına ilişkin, "Yarın kapalı oturum ile beraber inşallah grubumuzu toplayacağız. Kanun teklifimizi de ilerleyen saatlerde sunacağız. Basın toplantısıyla çerçevesini kamuoyu ile paylaşacağız. İmza atabileceklerini biz ilan ettik, takdir kendilerinin. Milliyetçi Hareket Partisi ile beraber ortak imzalarımızı verdik" dedi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AKP Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel ile birlikte bugün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u makamında ziyaret etti.

"İMZA ATABİLECEKLERİNİ BİZ İLAN ETTİK, TAKDİR KENDİLERİNİN"

Yaklaşık bir buçuk saat süren görüşmenin ardından AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, gazetecilerin sorularını yanıtladı. AK Partili Güler, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un biraz önce kanun teklifini imzaladığını belirterek "Abdülhamit Gül Bey, İYİ Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, YENİ Parti ve Yeni Yol'u ziyaret ettiler ve kanunumuzun çerçevesini başlıklarını -tabi henüz metin tam oluşmuş değil- son şekli veriliyor" dedi.

AK Parti heyetinin teklifin başlıklarındaki ana unsurları parti gruplarına bilgilendirdiğini ve bunun için kendilerine teşekkür ettiğini söyleyen Güler, şunları kaydetti:

"Zaten biz hem DEM Parti ile hem Milliyetçi Hareket Partisi ile gerekli görüşmeyi istişareler yapmıştık. Onlar ile de belli başlıklar istişare eder sağladık. Teşekkür ediyoruz Sayın Meclis Başkanı ile beraber Sayın Devlet Bahçeli de imzaladılar. Yine değerli Başkan vekilimiz Efkan Bey ve bizler de imzaladık diğer partilere de imza atabilecekleri noktasında taleplerimizi ilettik son durumu bekliyoruz. Yarın kapalı oturum ile beraber inşallah grubumuzu toplayacağız. Kanun teklifimizi de ilerleyen saatlerde sunacağız. Basın toplantısıyla çerçevesini kamuoyu ile paylaşacağız. İmza atabileceklerini biz ilan ettik, takdir kendilerinin. Milliyetçi Hareket Partisi ile beraber ortak imzalarımızı verdik."

AK PARTİ'DEN TBMM'DE "ÇERÇEVE YASA" TEMASLARI

Öte yandan AK Parti yönetiminin teklifin içeriğine ilişkin siyasi partilerle dün başlattığı temasları bugün de devam etti. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Abdülhamit Gül ile TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, dün ve bugün siyasi partilerin temsilcileriyle ayrı ayrı görüştü.

Abdullah Güler, dün HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şehzade Demir ile Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan, İmralı Heyeti üyesi Asrın Hukuk Bürosu avukatı Faik Özgür Erol, DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, DEM Parti Milletvekili Nevroz Uysal Aslan ve MHP Hukuk İşleri Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ile görüştü.

Bu arada teklifin cuma günü TBMM Adalet Komisyonu'nda pazar günü de Genel Kurul'da görüşülmesi bekleniyor.