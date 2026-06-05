AK Parti'den 5 Haziran Çevre Günü Açıklaması - Son Dakika
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AK Parti'den 5 Haziran Çevre Günü Açıklaması

05.06.2026 14:09
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AK Parti Çankırı İl Başkanlığı tarafından, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla açıklama yapıldı.

AK Parti Çankırı İl Başkanlığı tarafından, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla açıklama yapıldı.

İl başkanlığında düzenlenen basın açıklamasında AK Parti İl Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Başkanı Esra Kısa, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nün toprağın, suyun, ormanın ve gökyüzünün insanlığa yaptığı en güçlü çağrının günü olduğunu söyledi.

Ya tabiatla uyum içinde yaşanılacağını ya da geleceğin tüketileceğini aktaran Kısa, "Türkiye, bu çağrı karşısında geri duran değil, irade ortaya koyan büyük bir medeniyet yürüyüşünün adıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ilan edilen 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi, yalnızca bir çevre politikası değil, Türkiye Yüzyılı'nın yeşil diriliş manifestosudur." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde büyüyen Sıfır Atık Hareketi'nin bugün milyonlarca insanın ortak vicdanına dönüşmüş küresel bir çevre seferberliği olduğunun altını çizen Kısa, "Geri kazanılan her atık, dikilen her fidan, korunan her damla su geleceğe bırakılan bir umut mührüdür. Biz, betona teslim olmuş şehirler değil, nefes alan şehirler, tükenen kaynaklar değil, sürdürülebilir bir gelecek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti'den 5 Haziran Çevre Günü Açıklaması - Son Dakika

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