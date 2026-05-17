Ömer Çelik'ten şehit polisler için başsağlığı
Ömer Çelik'ten şehit polisler için başsağlığı

17.05.2026 18:17
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde şehit olan polislere Allah'tan rahmet diledi.

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, çok üzgün olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Milletimizin başı sağ olsun. Tekirdağ Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli kahraman polis memurlarımız Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç, milletimizin huzuruna ve güvenliğine kastedenleri engellemeye çalışırken çıkan çatışmada şehit oldular. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Değerli ailelerine, yakınlarına ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı diliyoruz."

Kaynak: AA

