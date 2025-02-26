AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününe özel kutlama mesajı

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AK Parti, 71 yaşına giren Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.

Partinin sosyal medya hesabından "sefa getirdiniz" etiketiyle yapılan paylaşımda, "Mazlumların umudu, ülkesinin ve milletinin hizmetkarı liderimizin doğum günü kutlu olsun. Halkına ve her geçen gün artan 85 milyon vatandaşa liderlik etmeye hoş geldiniz, sefa getirdiniz. İyi ki varsınız." ifadelerine yer verildi.