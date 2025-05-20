AK Parti'den Etiyopya'da Kurban Bağışı

AK Parti Ankara İl Başkanlığı, Etiyopya'da 150'nin üzerinde büyükbaş hayvan kurban ederek yetim ve muhtaçlara dağıtacak.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, Gondar şehrinde yapımı 2019'da tamamlanan AK Külliye'de eğitim gören ve barınma hizmeti alan 200 Etiyopyalı yetim ile bölgedeki diğer ihtiyaç sahipleri için 150'nin üzerinde büyükbaş hayvan kurban edilerek, dağıtılacağı belirtildi.

Hisselerini yurt dışında değerlendirmek isteyenler için Etiyopya'da kesilmek üzere belirlenen kurban hisse bedelinin 4 bin 700 lira olduğu kaydedilen açıklamada, kesim işleminin videoya alınarak hisse sahiplerine gönderileceği, böylece bağışçıların kurbanlarının yerine ulaştığını görebilecekleri ifade edildi.

Kurban bağışında bulunmak isteyen vatandaşların, 4 bin 700 lira olan hisse bedelini Deniz Feneri Derneği Ankara Şubesi adına Vakıfbank'a ait "TR980001500158007281047001" numaralı IBAN'a gönderebilecekleri, dekontun açıklama kısmına "AK Parti", ad-soyad ve cep telefonu numarasının eklenmesi gerektiği aktarıldı.

Açıklamada, "Sevinç ve rahmet vesilesi bir vakte doğru akıyor zaman. Bu bayramda en uzak coğrafyadaki Müslüman kardeşlerimizi hep beraber sevindirelim. Etiyopya-Gondar'da inşa ettiğimiz AK Külliye'mizde kurbanlarınızı keserek ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştıracağız." ifadeleri kullanıldı.

"İnsanların hak ettikleri gibi onurlu bir yaşam sürmelerini arzuluyoruz"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Parti'nin dünyanın dört bir yanında yardıma ihtiyaç duyan insanlara destek olmayı görev bildiğini kaydetti.

AK Parti olarak yardıma muhtaç kişilere el uzatmak için gayret gösterdiklerini belirten Özcan, "Bu çabamızda en büyük gücümüzü milletimizden alıyor, Cumhurbaşkanımızın belirlediği vizyon doğrultusunda hareket ediyoruz. Özellikle Afrika kıtasında zorlu yaşam koşullarıyla mücadele eden Müslüman kardeşlerimizin daha insani şartlarda yaşamaları için çeşitli çalışmalar yürütüyoruz." açıklamalarında bulundu.

Bazı Batılı ülkelerin Afrika kıtasına yönelik yaklaşımını eleştiren Özcan, şu ifadeleri kullandı:

"Bazı sözde medeni Avrupa ülkeleri, Afrika'yı adeta açlığa ve yoksulluğa mahkum ediyor. Biz ise bu insanların hak ettikleri gibi onurlu bir yaşam sürmelerini arzuluyoruz. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi 'Dünya beşten büyüktür.' Etiyopya bizim için çok özel bir yer. Burası İslam tarihinde ilk hicretin gerçekleştiği topraklardır ve bu yüzden onlara vefa borcumuz var.

AK Parti Ankara İl Başkanlığı olarak 2016 yılından bu yana bölgede çeşitli yatırımlar ve projeler hayata geçiriyoruz. Eğitim, ibadet ve barınma gibi temel ihtiyaçlara yönelik okul, cami, sosyal alanlar ve konaklama tesisleri inşa ettik. Ayrıca her yıl düzenli olarak kurban kesimi ve zekat yardımları gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz yıl bölgede 150 büyükbaş hayvan keserek yaklaşık 3 bin aileye et ulaştırdık. Allah'ın izni ve milletimizin cömertliği ile bu sene çok daha fazlasını yapacağımıza inanıyoruz."