AK Parti'den Festivale Saldırıya Kınama

AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir, partilerinin Mut İlçe Başkanı Adem Çopur'un "Mut Zeytin ve Zeytinyağı Festivali"nde saldırıya uğradığını belirterek, olayı kınadı.
Adem Aldemir, X sosyal medya hesabından Adem Çopur'un festivalde saldırıya uğramasına ilişkin açıklama yaptı.
Aldemir, "Mut Zeytin Festivalinde İlçe Başkanı'mız Sayın Adem Çopur'a yönelik yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Sorumluların bir an önce adalet önünde hesap vermelerini temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.
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