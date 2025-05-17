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AK Parti'den İnsan Hakları Vurgusu

AK Parti\'den İnsan Hakları Vurgusu

Hasan Basri Yalçın, AK Parti'nin insan haklarına odaklandığını ve tüm vatandaşlara hizmet ettiğini belirtti.

17.05.2025 11:56
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın, "Ülkemizin kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına her bir noktasına aynı şekilde hizmet götüren, kimsenin giyimine, kuşamına, diline, rengine, inancına bakmayan bir anlayışın temsilcisi AK Parti olarak buradayız, burada kalmaya devam edeceğiz." dedi.

Yalçın, Kızılcahamam'daki bir otelde AK Parti İnsan Hakları Başkanlığınca düzenlenen "81 İl Teşkilatı Eğitim ve İstişare Kampı"nın açılışında konuştu.

Kampın 3 gün süreceğini belirten ve kamp programı hakkında bilgi veren Yalçın, AK Parti olarak yeni dönemin hazırlıklarına başlamanın heyecanı içerisinde olduklarını söyledi.

Yalçın, "Küresel siyasetin yeni gerçekliğini, Türkiye'nin yeni imkanlarını göz önünde bulundurarak yapacağımız istişareler sayesinde önümüzdeki döneme insan hakları bağlamında kapsamlı çalışmalarla hazırlık yapmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kampın AK Parti teşkilatında farklı kademelerde görev yapan başkanlar arasında tanışma, kaynaşma ve tecrübe paylaşımına imkan sağlayacağını anlatan Yalçın, kampın vatandaşın taleplerinin istişare edilebileceği bir zemin sunduğunu kaydetti.

"Dünya siyaseti büyük bir dönüşümden geçiyor"

Yalçın, kamp kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlere ilişkin şunları dile getirdi:

"Partimizin insan haklarına dair yaklaşımını, ilkelerimiz ve perspektiflerimizi teşkilat mensuplarımıza aktaracak, İnsan Hakları Başkanlığımızın da görüş, öneri ve ihtiyaçlarını tespit ederek kurumsal hafızaya kazandıracağız. Dünya siyaseti büyük bir dönüşümden geçiyor. Bu gerçek çok uzun süredir birçok zeminde birçok aktör tarafından dile getiriliyor. Ancak yapılan değerlendirmelerin birçoğu eski usulle sadece devletler arası ilişkilerin jeopolitik değişimi üzerine odaklanıyor. Uluslararası güç dengelerinin değiştiği, yeni küresel aktörlerin ortaya çıktığı, klasik bazı büyük güçlerin sahneden çekilebileceği gibi yorumlar yapılıyor. Bugün sadece devletler arası ilişkiler değil insanlar arası ilişkiler de ciddi bir dönüşüm içerisinde. Uluslararası düzenin tüm boyutlarını oldukça derinden etkileyen bir kırılma yaşamaktayız. Bu anlamda uluslararası kurumların rolü sorgulanıyor. Küresel ticaretin yapısı değişiyor. Normlar, kurallar, ilkeler hepsi yeniden tanımlanıyor. İşte bu nedenle sadece devletler değil bireyler de bu dönüşümün merkezinde yer alıyor."

Bireye dayalı dünya düzeni kurulmak isteniyor

Artık bireye dayalı bir dünya düzeni kurulmak istendiğine değinen Yalçın, insanların günlerinin çok büyük bir bölümünü dijital araçların önünde geçirdiğine işaret etti.

Hasan Basri Yalçın, birçok insanın en mahrem verilerinin dijital dünyada toplanır hale geldiğini, eğitim, istihdam ve ticaret gibi alanların neredeyse tamamının artık dijital ortamlarda yeniden üretildiğini anlattı.

Gençlerin, çocukların her gün bu yeni dijital dünyanın içine daha fazla çekildiğini vurgulayan Yalçın, "Yeni teknolojik gelişmeleri en yakından takip eden ülkelerin başında olmamız gerektiğini hepimiz biliyoruz. Ancak bunun teknolojinin peşinden sürüklenmek anlamına gelmemesi gerektiğini, aksine Türkiye'nin teknolojiyi kurumlarıyla, kurallarıyla, ahlakı ve siyasetiyle yönlendiren bir konumda olması gerektiğini de düşünüyoruz." dedi.

"Dünyada insan haklarında gerileme görüyoruz"

Yalçın, dünyada insan hakları anlamında bir gerileme, daralma yaşandığını gördüklerini aktararak, "Bir katliam sadece batıda olunca mı insan hakları ihlali sayılır? Bir insanın sadece ten rengi beyaz olunca mı insan olduğu gündeme gelir? Biz bu anlayışı, bu zihniyeti kökünden reddediyoruz." diye konuştu.

"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" düsturuyla faaliyetlerini sürdürdüklerini kaydeden Yalçın, şöyle devam etti:

"İlkelerimizi asla ve asla popülist siyasete kurban vermedik. Farklılıklarımızı bir istikrarsızlık, bir tehdit kaynağı haline getiren, bunları milletimizin gücü değil zayıflığıymış gibi sunan ve tarih boyunca ülkemizin başına türlü belalar gelmesine neden olan bir anlayıştan hep uzak olduk, uzak olmaya da devam edeceğiz. Ülkemizin kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına her bir noktasına aynı şekilde hizmet götüren, kimsenin giyimine, kuşamına, diline, rengine, inancına bakmayan bir anlayışın temsilcisi AK Parti olarak buradayız, burada kalmaya devam edeceğiz. Çünkü biz insan hakları kavramını sadece belli grupların hakkı olarak ele almayı başından itibaren reddettik. İnsan haklarını ülkemizin tüm yüzlerinin ve vatandaşlarımızın toptan ve bütüncül hakkı ve hukuku olarak idrak ettik. AK Parti olarak bir kişinin bile hakkının çiğnendiği, gasbedildiği bir zemine asla ve asla müsaade etmedik. Bu görüşlerimiz çerçevesinde başından bu yana verdiğimiz mücadeleye devam ettik, devam ediyoruz."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dijital Dönüşüm, İnsan Hakları, Kızılcahamam, Hasan Basri, AK Parti, Politika, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti'den İnsan Hakları Vurgusu - Son Dakika

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