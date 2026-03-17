AK Parti\'den Ovacık\'ta İftar Programı

AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, Ovacık ilçesinde iftar programı düzenledi.

Öğretmen Hasan Denli Kültür Evi'nde düzenlenen programda konuşan Şahin, hemşerileriyle aynı sofrada buluşmanın huzurunu yaşadıklarını söyledi.

Şahin, ramazanın bereketini, kardeşliğini ve paylaşma ruhunu birlikte hissettikleri akşamda kendilerini yalnız bırakmayan ve sofralarını bereketlendiren misafirlere teşekkür ederek, "Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin, tuttuğumuz oruçları ve yaptığımız ibadetleri kabul buyursun." diye konuştu.

Programa, Vali Oktay Çağatay, Vali Yardımcısı Murtaza Ersöz, Ovacık Kaymakamı Öznur Güler Kıyak, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, İl Jandarma Komutan Kıdemli Albay İsmail Gökcek, Ovacık Belediye Başkanı Ahmet Şahin, Yenice Belediye Başkanı Şekip Sertaş Karakaş, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.