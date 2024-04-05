AK Parti'den Ovacık ve Eskipazar Belediye Başkanları Görevlerine Başladı - Son Dakika
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AK Parti'den Ovacık ve Eskipazar Belediye Başkanları Görevlerine Başladı

AK Parti\'den Ovacık ve Eskipazar Belediye Başkanları Görevlerine Başladı

AK Parti'den Ovacık Belediye Başkanı seçilen Ahmet Şahin ve AK Parti'den Eskipazar Belediye Başkanı seçilen Serkan Civa, görevlerine başladı. Ahmet Şahin mazbatasını Karabük Adliyesi'nden alırken, Serkan Civa mazbatasını Eskipazar İlçe Seçim Kurulu'ndan aldı. Törene AK Parti milletvekilleri, ilçe başkanları ve partililer katıldı.

05.04.2024 09:27  Güncelleme: 09:28
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AK Parti'den Ovacık Belediye Başkanı seçilen Ahmet Şahin ve AK Parti'den Eskipazar Belediye Başkanı seçilen Serkan Civa, görevlerine başladı.

AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç ile Karabük Adliyesi'ne gelen Şahin, mazbatasını Merkez İlçe Seçim Kurulu'ndan aldı.

Şahin'e, AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, AK Parti Ovacık İlçe Başkanı Metin Akkaya, AK Parti Karabük İl Kadın Kolları Başkanı Hülya Uluçay, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyeleri ile partililer de eşlik etti.

Eskipazar Belediye Başkanı seçilen Serkan Civa da Eskipazar İlçe Seçim Kurulu'ndan düzenlenen törende mazbatasını aldı.

Törene, milletvekilleri Şahin ve Keskinkılıç ile Uluçay, AK Parti Eskipazar İlçe Başkanı Ahmet Aydemir, AK Parti Karabük İl Yönetim Kurulu, İl Genel Meclisi ile Belediye Meclisi üyeleri katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti'den Ovacık ve Eskipazar Belediye Başkanları Görevlerine Başladı - Son Dakika

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