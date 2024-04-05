AK Parti'den Ovacık Belediye Başkanı seçilen Ahmet Şahin ve AK Parti'den Eskipazar Belediye Başkanı seçilen Serkan Civa, görevlerine başladı.
AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç ile Karabük Adliyesi'ne gelen Şahin, mazbatasını Merkez İlçe Seçim Kurulu'ndan aldı.
Şahin'e, AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, AK Parti Ovacık İlçe Başkanı Metin Akkaya, AK Parti Karabük İl Kadın Kolları Başkanı Hülya Uluçay, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyeleri ile partililer de eşlik etti.
Eskipazar Belediye Başkanı seçilen Serkan Civa da Eskipazar İlçe Seçim Kurulu'ndan düzenlenen törende mazbatasını aldı.
Törene, milletvekilleri Şahin ve Keskinkılıç ile Uluçay, AK Parti Eskipazar İlçe Başkanı Ahmet Aydemir, AK Parti Karabük İl Yönetim Kurulu, İl Genel Meclisi ile Belediye Meclisi üyeleri katıldı.
Son Dakika › Güncel › AK Parti'den Ovacık ve Eskipazar Belediye Başkanları Görevlerine Başladı - Son Dakika
Edirne, Türkiye'nin en önemli çeltik üretim merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Çiftçiler, çeltik ekimi öncesi hazırlıklara başladı. Çiftçiler, çeltik tavası adı verilen alanları hazırlamak için çalışmalara başladı. Toprağı sürerek, tohum yatağını hazırlayan çiftçiler, tırmık ve merdane gibi tarım aletlerini kullanarak ekim öncesi hazırlıklarını tamamlıyor. Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, çiftçilerin zorlu çeltik mesaisinin başladığını belirtti ve umutlu olduklarını ifade etti. Geçen yıl Edirne'de 445 bin 527 dekarlık alanda 367 bin 352 ton çeltik üretildi ve Türkiye'deki üretimin yüzde 41'i Edirne'den sağlandı.
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