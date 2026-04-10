AK Parti: PKK, Öcalan'ın 'Zihinlerde Silah Bırakın' Çağrısına Uymuyor

10.04.2026 05:59
AK Parti, PKK'nın Abdullah Öcalan'ın zihinlerde silah bırakılması çağrısına uyum sağlamadığını ve örgütün sahada silahlı varlığını sürdürdüğünü vurguladı. Parti, yasal düzenleme için maddi gerçeklik olmadan ilerlenemeyeceğini belirtti.

AK Parti yönetimi, PKK'nın Abdullah Öcalan'ın 'zihinlerde de silah bırakılması gerektiği' yönündeki çağrısına uyum göstermediğini açıkladı. Parti, sürekli yeni şartlar koşulduğunu, uluslararası konjonktürde fırsatçılık yapıldığını ve Türkiye'nin oyalandığını belirtti.

DEM Parti ve İmralı Heyeti'nin, PKK'nın silah bırakması için hukuki güvence sağlayacak yasal düzenleme şartı yönündeki açıklamaları, AK Parti'de 'saha' uyarısıyla karşılanıyor. AK Parti, örgütün sahada silahlı varlığını sürdürdüğünü, bu nedenle maddi gerçeklik olmadan kanuni düzenleme yapılamayacağını vurguladı. Örgütün kendini feshetme kararı almadığı ve silahlı varlığının devam ettiği ifade edildi.

AK Parti yöneticisi, Suriye ve İran'daki gelişmeler gibi gerekçelerle PKK'nın sahada çatışmalara devam ettiğini söyledi. Öcalan'ın zihinlerde silah bırakılmasını istemesine rağmen, DEM Parti'nin bunu söylemediği ve sürekli yeni şartlar koştuğu kaydedildi.

AK Parti, TBMM'de yasal düzenleme hazırlığını muhalefetle ortaklaşa yürütmese de, arka planda 'Kod Kanun' yaklaşımıyla hazırlık yapıyor. Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin de bu hazırlığa katkı verdiği açıklandı. Taslak metinde, Türk Ceza Kanunu'ndaki örgüt ve terör örgütü düzenlemeleri açısından istisnalar tanımlanacağı belirtildi.

