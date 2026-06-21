AK Parti\'den Şehit ve Gazi Babalarına Babalar Günü Programı

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı, 'Babalar Günü' nedeniyle şehit babaları ve gazileri, AK Parti Genel Merkezi'nde ağırladı.

AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen programa; AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan ve Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) Başkanı Lokman Aylar katıldı. Programda konuşan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, babalığın sarsılmaz bir güç ve güvenli bir liman olduğunu vurgulayarak, "Baba, gölgesinde güvenle büyüdüğümüz bir çınar; adaleti ve merhameti öğrendiğimiz ilk mektep, evladın sığındığı güvenli bir liman, hayat boyu arkasında hissettiği sarsılmaz bir güçtür. Bugün; burada o çınarların en aziziyle, vatanı ve milleti için en büyük fedakarlığı yapmış olan siz değerli babalarımızla bir aradayız. Sizlerin gönül huzuru bu ülkenin huzurudur, sizlerin memnuniyeti bu milletin birliğinin ve beraberliğinin teminatıdır" dedi.

'NE YAPSAK SİZLERİN HAKKINI ÖDEYEMEYİZ'

Şehit ve gazi ailelerine olan minnet borçlarının ödenemeyeceğini belirten Ercan, "Bizler ne yapsak sizlerin hakkını ödeyemeyiz. Ömrünü ailesine, vatanına hayırlı fertler yetiştirmeye adayan tüm babalarımızın ve ahirete irtihal etmiş olan tüm şühedamızın Babalar Günü'nü tebrik ediyorum" diye konuştu.

'EN ASLİ GÖREVİMİZ EMANETLERE SAHİP ÇIKMAK'

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ve Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da şehit ve gazi ailelerinin her zaman yanında olduklarını belirterek, vatanın bağımsızlığı ve milletin huzuru için canlarını ortaya koyan kahramanların emanetlerine sahip çıkmanın en asli görevleri olduğunu dile getirdi. TÜGŞAV Başkanı Lokman Aylar ise anlamlı ev sahipliğinden ve şehit-gazi babalarına gösterilen bu vefadan ötürü AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı'na ve parti yönetimine teşekkürlerini sundu. Program, şehitler için dua edilmesinin ardından sona erdi.