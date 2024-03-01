AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Halis Bilden kentte ziyaretler gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Halis Bilden kentte ziyaretler gerçekleştirdi

AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Halis Bilden kentte ziyaretler gerçekleştirdi

AK Parti'nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Halis Bilden, Engelsiz Yaşam Merkezi, Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları, Huzurevleri semti esnafı, Çüngüş ve Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti. Bilden, Diyarbakır'ı engelsiz bir şehir yapma ve işsizlik sorununu çözme hedeflerini açıkladı.

01.03.2024 19:51  Güncelleme: 19:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti'nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Halis Bilden, kentte çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Bilden, Engelsiz Yaşam Merkezi ile Sanat ve Mesleki Eğitim Kurslarını ziyaret etti, kursiyerlerle bir araya geldi.

Müzik ve çeşitli sanat dallarında eğitim gören engellilerle türkü söyleyip, halay çeken Bilden, daha sonra Huzurevleri semtinde esnafı ziyaret etti.

Çüngüş ve Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret eden Bilden, Diclekent'teki semt pazarında esnaf ve vatandaşlarla görüştü.

Bilden, en büyük projelerinden birinin Diyarbakır'ı engelsiz bir şehir yapmak olduğunu belirtti.

Diyarbakır'daki işsizlik oranına değinen Bilden, 30 farklı dalda istihdam garantili mesleki eğitim kurslarıyla kentin ara ve kalifiye eleman sorununu çözeceklerini ifade etti.

Bilden, "İnşallah bizim başkanlık dönemimizde bu tür sosyal faaliyetleri artıracağız. Belediyemizin molaevleri adı altında faaliyetleri de var, onları çok ciddi bir şekilde yaygınlaştıracağız ve özellikle engelli kardeşlerimizin sanatla buluşmaları, Diyarbakır kültürünü ciddi bir şekilde öğrenip bunu tüm dünyaya yaymaları için her türlü çabayı sarf edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Başkan seçilmesi halinde istihdam garantili 30 farklı dalda mesleki eğitim ve kurs açacaklarını aktaran Bilden, şunları kaydetti:

"Buraya gelmek isteyen hemşehrilerimizin kurs süresince sigortasını yatıracağız. İşsizlikten de kendini kurtarmış olacak. 3 ay çalıştığı sürece de harçlığını vereceğiz. Belediye olarak ulaşımı için kart vereceğiz, bedava gidip gelecek, yemeğini vereceğiz. 3 ay bittikten sonra da havuzumuza alacağız ve Diyarbakır'daki iş insanlarına, fabrikalara diyeceğiz ki; biz bu kişiyi yetiştirdik, sertifika verdik sen istihdamını sağla. İstihdam ederse destek vereceğiz. Böylelikle oluşturduğumuz bu havuzdaki kardeşlerimizin hepsini iş sahibi yapmış olacağız. Kalifiye eleman sorunu var. Bakın TÜİK rakamlarına göre yüzde 8'lik bir işsizlik rakamı var, Diyarbakır'da bu rakam yüzde 12. Yani yüzde 50 daha fazla işsizimiz var. Dolayısıyla bizim açıklayacağımız her projenin çıktısı istihdam olacak."

Kaynak: AA

Mehmet Halis Bilden, Diyarbakır, AK Parti, Engelliler, Yerel Haberler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Halis Bilden kentte ziyaretler gerçekleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Özhaseki: Zafer inananların, çalışanların ve iyi insanların olacak
    20:03 Özhaseki: Zafer inananların, çalışanların ve iyi insanların olacak

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde hep birlikte ipi göğüsleyeceklerini belirterek, 'Zafer inananların, çalışanların ve iyi insanların olacak.' dedi. Özhaseki, kentte bir otelde düzenlenen AK Parti Teşkilat Programı'nda, AK Parti olarak 22 yıldır hizmet belediyeciliği, marka şehirler, gönül belediyeciliği olarak çalışmalar yaptıklarını söyledi.

  • Kütahya'da Otizmli Çocuk İçin Dere Yatağında Arama Çalışmaları Devam Ediyor
    20:02 Kütahya'da Otizmli Çocuk İçin Dere Yatağında Arama Çalışmaları Devam Ediyor

    Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Tunçbilek beldesinde kaybolan 7 yaşındaki otizmli çocuk için dere yatağında arama çalışmaları hala devam ediyor. Otizmli çocuğun kaybolduğu saatte güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri incelenerek arama çalışmaları geniş kapsamlı olarak sürdürülüyor.

  • Telefonda başlayan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü
    20:01 Telefonda başlayan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü

    Aydın'ın Kuşadası ilçesinde telefonda başlayan sözlü tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi yaralanırken, güvenlik kameralarına yansıyan anlar kaydedildi. İddiaya göre, bir sitede görevli olan S.A. ile A.Ş. arasında telefonda yaşanan tartışma sonucunda S.A. ateş açtı ve A.Ş. karşılık verdi. Yaralanan S.A. hastaneye kaldırılırken, A.Ş. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylarıyla dernek üyeleriyle buluştu
    20:01 DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylarıyla dernek üyeleriyle buluştu

    Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni ile Siirt ve Kars derneklerinin üyeleriyle bir araya geldi. Bakırhan, yöre derneklerini halkın taleplerinin karşılık bulması noktasında aktif katılımcı haline getirdiklerini belirtti ve İstanbul'un güvenli bir yer olmasını, çocukların gelecek kaygısı yaşamamasını istediklerini vurguladı. Ayrıca, 31 Mart seçimleri için çıkardıkları adaylara işaret ederek, İstanbul'da adaylarını çıkaracaklarını ve helal oylarla onlarca belediye alacaklarını söyledi.

  • DAEŞ'e finansman sağlayan 4 zanlı tutuklandı
    19:59 DAEŞ'e finansman sağlayan 4 zanlı tutuklandı

    Zonguldak'ta DAEŞ'e yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. DEAŞ terör örgütüne üye olan ve finans sağlama suçundan adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü tutuklanırken 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

  • Batman'da hurdalarla kapatılan gizli bölmede 49 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı
    19:59 Batman'da hurdalarla kapatılan gizli bölmede 49 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı

    Batman'ın Kozluk ilçesinde polisin durdurduğu tırın dorsesinde etrafı hurdalarla kapatılan gizli bölmede 49 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Tır şoförü gözaltına alınırken, kaçak göçmenler Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

  • Antalya Diplomasi Forumu'nda İsrail'in Gazze'ye saldırıları ele alındı
    19:58 Antalya Diplomasi Forumu'nda İsrail'in Gazze'ye saldırıları ele alındı

    Antalya Diplomasi Forumu'nda düzenlenen panelde İsrail'in Gazze'ye saldırılarının Orta Doğu'ya etkisi ve bölgedeki gerginlikler tartışıldı. Panelde konuşmacılar, ABD'nin ikiyüzlü yaklaşımını eleştirirken, İsrail'in Gazze'yi yaşanmaz hale getirmekte kararlı olduğunu vurguladılar. Ayrıca, Filistin meselesinin Güney Afrika'da büyük bir destek gördüğü ve Batı merkezli dünya düzeninin çökeceği ifade edildi.

  • Edirne'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
    19:57 Edirne'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

    Edirne Havsa yolu Tayakadın köyü mevkiinde meydana gelen kazada, M.K. kontrolündeki bir otomobil ile 22 BK 160 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, aralarında bir bebeğin de olduğu toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.


18:44 Osmaniye’de aile kavgasında 3 kişi öldü, şüpheli tutuklandı Osmaniye'de aile kavgasında 3 kişi öldü, şüpheli tutuklandı
17:57 Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün, seçim çalışmaları için sokağa inince ortalık karıştı Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün, seçim çalışmaları için sokağa inince ortalık karıştı
17:18 Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nde silahlı saldırı Çok sayıda yaralı var Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde silahlı saldırı! Çok sayıda yaralı var
16:07 Erdoğan: Artık sözler eyleme dökülmeli, Gazze’de garantörlüğe hazırız Erdoğan: Artık sözler eyleme dökülmeli, Gazze'de garantörlüğe hazırız
18:26 Eski Batman Milletvekili Ataullah Hamidi yaşamını yitirdi Eski Batman Milletvekili Ataullah Hamidi yaşamını yitirdi
18:15 Denizli’deki hastane saldırısında yaşanan panik anları kamerada Denizli'deki hastane saldırısında yaşanan panik anları kamerada
17:50 Hem suçlu hem güçlü İl başkanı, kameralar önünde yardımcısını azarladı Hem suçlu hem güçlü! İl başkanı, kameralar önünde yardımcısını azarladı
17:41 6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi davasında, sanıklar 6 Mayıs’ta hakim karşısına çıkacak 6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi davasında, sanıklar 6 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak
17:18 Park halindeki elektrikli bisiklet alev topuna döndü Park halindeki elektrikli bisiklet alev topuna döndü
17:16 Kahramanmaraş’ta 4.1 büyüklüğünde deprem Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem
15:46 Çinkonun vücut geliştirdiğini düşünen halterci, 39 madeni para ve 37 mıknatısı yuttu Çinkonun vücut geliştirdiğini düşünen halterci, 39 madeni para ve 37 mıknatısı yuttu
15:40 Hurma fiyatlarında 1 yılda korkutan artış Hurma fiyatlarında 1 yılda korkutan artış
14:41 2 öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla yargılanan öğretmenin mesajları ortaya çıktı: Keşke aynı yaşta olsak 2 öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla yargılanan öğretmenin mesajları ortaya çıktı: Keşke aynı yaşta olsak
14:34 İbrahim Tatlıses şakasından dolayı ölüm tehdidi alan komedyen Özkan Çelik, dava açıyor İbrahim Tatlıses şakasından dolayı ölüm tehdidi alan komedyen Özkan Çelik, dava açıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2024 20:03:33. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Halis Bilden kentte ziyaretler gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement