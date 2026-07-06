Sümer: Sahada olacağız, halkı dinleyeceğiz - Son Dakika
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Sümer: Sahada olacağız, halkı dinleyeceğiz

Sümer: Sahada olacağız, halkı dinleyeceğiz
06.07.2026 17:07
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AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Hamit Sümer, partililerle buluşarak saha çalışmalarına ağırlık vereceklerini, herkesin kapısını çalacaklarını ve 'Terörsüz Türkiye' hedefiyle Diyarbakır'ın huzur ve umut şehri olacağını söyledi.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı görevine getirilen Hamit Sümer partililerle bir araya geldi.

Sümer, AK Parti İl Başkanlığı önünde bir araya geldiği partililere hitabında, siyasetin konuşulduğu, memleket meselelerinin tartışıldığı bir ailede büyüdüğünü belirtti.

İl başkanlığı görevi boyunca şehrin sorunlarını masa başında konuşan bir anlayışın içinde olmayacağını dile getiren Sümer, "Sahada olacağız. İnsanlarımızı dinleyeceğiz. Esnafımızın kapısını çalacağız. Gençlerimizle konuşacağız. Kadınlarımızı dinleyeceğiz. Çiftçimizin, işçimizin, memurumuzun derdini anlamaya çalışacağız. Diyarbakır'ın sadece merkezinde değil, ilçelerinde, mahallelerinde, köylerinde olacağız. Bize oy verenin de vermeyenin de kapısını çalacağız. Çünkü seçimler gelir geçer ama biz aynı şehirde yaşamaya devam ederiz. Aynı sokaklarda yürür, aynı havayı soluruz. Aynı şehrin sevincini paylaşır, aynı şehrin derdiyle dertleniriz." dedi.

Sümer, siyasetin insanlarla araya mesafe koymak için değil, o mesafeyi ortadan kaldırmak için yapılması gerektiğine inandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bize ulaşmak isteyen insanlarımızın ulaşabildiği bir il başkanlığı olacağız. Eleştiriden kaçmayacağız. Eksiklerimizi söyleyen insanlara kızmayacağız, çünkü Diyarbakır'ın sorunlarını çözmek istiyorsak önce o sorunları dinlemek zorundayız. Elbette her sorunu bir günde çözemeyiz. Her talebi hemen yerine getiremeyiz. Teşkilatımızla, milletvekillerimizle, bu şehrin bütün kurumlarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla ve en önemlisi Diyarbakırlı hemşehrilerimizle birlikte çalışacağım. Devraldığım bu hizmet bayrağını, günü geldiğinde aldığım noktadan daha ileri bir noktada teslim etmek istiyorum. Bunu başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, keşkilat taşkanımıza, koordinatörlerimize, teşkilatımızın bütün mensuplarına ve Diyarbakırlı hemşehrilerime karşı bir sorumluluk olarak görüyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iradesi ve Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu kararlılıkla "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda önemli bir süreç yürütüldüğünü ifade eden Sümer, şöyle devam etti:

"Diyarbakır, terörün ve şiddetin ne demek olduğunu çok iyi biliyor. İnsanlarımız huzurun, güvenin ve normal bir hayatın özlemini çekti. Onun için 'Terörsüz Türkiye' meselesini yalnızca bir güvenlik meselesi olarak görmüyorum. Benim için 'Terörsüz Türkiye', bir annenin artık evladının ardından ağlamaması, bir babanın evlat acısıyla sınanmaması, çocuklarımızın korkuyla değil, umutla büyümesi demektir. Gençlerimizin başka şehirlerde, başka ülkelerde gelecek aramak zorunda kalmadan kendi memleketlerinde hayal kurabilmesi demektir. Diyarbakır'ın artık acılarıyla değil, gençleriyle, kültürüyle, üretimiyle, turizmiyle ve başarılarıyla konuşulması demektir."

Programa, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, eski AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal ve partililer katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Diyarbakır, AK Parti, Güvenlik, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sümer: Sahada olacağız, halkı dinleyeceğiz - Son Dakika

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