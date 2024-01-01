 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, yetim çocuklar ve aileleriyle buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, yetim çocuklar ve aileleriyle buluştu

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, tarihi Ongözlü Köprü'deki sosyal tesiste yetim çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi. Ataman, Diyarbakır'da gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk projelerinden bahsederek, çocukları ve insanları mutlu etmenin önemine vurgu yaptı.

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, yetim çocuklar ve aileleriyle buluştu
01.01.2024 - 13:41,
Abone Ol

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, yetim çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi.

Ataman'ın basın danışmanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, tarihi Ongözlü Köprü'deki sosyal tesiste düzenlenen programda Ataman yetim çocuklar ve aileleriyle buluştu.

Onlarla sohbet eden ve yakından ilgilenen Ataman, Diyarbakır'da birçok sosyal sorumluluk projesi hayata geçirdiklerini belirtti.

Ataman, "Önemli olan gönüller yapmak ve gönüllere girmek, yavrularımızı ve insanımızı mutlu etmek. Biz kocaman bir aileyiz ve sizleri çok seviyoruz. Sizlere bir telefon kadar yakınız. Çocuklarımızın gözlerinden öpüyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Suna Kepolu Ataman, Milletvekili, Diyarbakır, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, yetim çocuklar ve aileleriyle buluştu - Son Dakika


14:02
Galata Köprüsü'ndeki Gazze eyleminden dönen vatandaşa yumruklu saldırı Galata Köprüsü'ndeki Gazze eyleminden dönen vatandaşa yumruklu saldırı
13:56
Futbolcuları dolandıran Seçil Erzan'ın ifadesi: Para bende değil, birilerinin kolundaki saatlerde, ceplerinde Futbolcuları dolandıran Seçil Erzan'ın ifadesi: Para bende değil, birilerinin kolundaki saatlerde, ceplerinde
13:55
Armağan Çağlayan'da İbo Show'da kullanılan filtreye tepki: İnanılır gibi değil Armağan Çağlayan'da İbo Show'da kullanılan filtreye tepki: İnanılır gibi değil
13:44
Gazze ve şehitlerimiz için bir araya geldiler! Galata Köprüsü'ndeki tarihi yürüyüş havadan görüntülendi Gazze ve şehitlerimiz için bir araya geldiler! Galata Köprüsü'ndeki tarihi yürüyüş havadan görüntülendi
12:44
İran'da 14 silahlı soygun gerçekleştiren 5 kişi idam edildi İran'da 14 silahlı soygun gerçekleştiren 5 kişi idam edildi
12:30
Esenyurt'ta Bir Şahıs Kadını Sokak Ortasında Sürüklemeye Çalıştı Esenyurt'ta Bir Şahıs Kadını Sokak Ortasında Sürüklemeye Çalıştı
12:13
2023'e veda ederken sınır tanımayan Hadise, göğsünü göstererek poz verdi 2023'e veda ederken sınır tanımayan Hadise, göğsünü göstererek poz verdi
12:02
Bugünden itibaren geçerli olacak! İşte pasaport, ehliyet ve cep telefonu harçlarının zamlı fiyatları Bugünden itibaren geçerli olacak! İşte pasaport, ehliyet ve cep telefonu harçlarının zamlı fiyatları

Son Dakika
14:02 Galata Köprüsü'ndeki Gazze eyleminden dönen vatandaşa yumruklu saldırı
13:56 Futbolcuları dolandıran Seçil Erzan'ın ifadesi: Para bende değil, birilerinin kolundaki saatlerde, ceplerinde
13:55 Armağan Çağlayan'da İbo Show'da kullanılan filtreye tepki: İnanılır gibi değil
13:44 Gazze ve şehitlerimiz için bir araya geldiler! Galata Köprüsü'ndeki tarihi yürüyüş havadan görüntülendi
12:44 İran'da 14 silahlı soygun gerçekleştiren 5 kişi idam edildi
12:30 Esenyurt'ta Bir Şahıs Kadını Sokak Ortasında Sürüklemeye Çalıştı
12:13 2023'e veda ederken sınır tanımayan Hadise, göğsünü göstererek poz verdi
12:02 Bugünden itibaren geçerli olacak! İşte pasaport, ehliyet ve cep telefonu harçlarının zamlı fiyatları
11:48 Hakkari'deki 4.4 ve 4.5 büyüklüğündeki depremlerin ardından 28 ev ve 1 ahırda çatlaklar tespit edildi
11:47 Yılın ilk gününde kahreden haber! Anne, baba ve 2 yaşındaki çocukları feci şekilde can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2024 15:03:25. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, yetim çocuklar ve aileleriyle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement