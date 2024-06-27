AK Parti, doğum oranlarındaki düşüşü değerlendirmek için çalıştay düzenleyecek - Son Dakika
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AK Parti, doğum oranlarındaki düşüşü değerlendirmek için çalıştay düzenleyecek

AK Parti, doğum oranlarındaki düşüşü değerlendirmek için çalıştay düzenleyecek

AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığı, doğum oranlarındaki düşüşü değerlendirmek ve buna karşı öneriler geliştirmek amacıyla 2 Temmuz'da çalıştay düzenleyecek. Çalıştaya AK Parti Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Hakkı Öztürk, Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya ve akademisyenler katılacak. Çalıştayda nüfus artış hızındaki düşüşe karşı çözüm önerileri konuşulacak ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına sunulacak. AK Parti, doğum izni süresi uzatımı, kreş ve bakım süreçlerinin desteklenmesi ve ikinci-üçüncü çocuğa teşvik gibi konuları içeren çözüm paketleri üzerinde çalışacak.

27.06.2024 11:27
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AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığı, doğum oranlarındaki düşüşü değerlendirmek ve buna karşı öneriler geliştirmek amacıyla 2 Temmuz'da çalıştay düzenleyecek.

AK Parti Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Hakkı Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TÜİK verilerine göre Türkiye'de 2001'de 2,38 olan toplam doğurganlık hızının 2023'te 1,51 çocuk olarak gerçekleştiğinin duyurulmasının ardından çalıştay düzenleme kararı aldıklarını ifade etti.

Öztürk, Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın ve akademisyenlerin katılacağı çalıştayın 2 Temmuz'da düzenleneceğini bildirerek, çalıştayda nüfus artış hızındaki düşüşe karşı önerilerin konuşulacağını, bunların da daha sonra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına sunulacağını kaydetti.

Multidisipliner bir yaklaşımla birçok başlığı içinde barındıran kısa, orta ve uzun vadeli "çözüm paketleri"ne ilişkin uygulama planları hazırladıklarını aktaran Öztürk, bunların iktisadi, kültürel ve siyasal boyutları bulunduğunu anlattı.

Öztürk, "Üç temel başlık var; doğum izni ile ilgili süre uzatımı, özellikle kadının çalışma hayatı içerisindeyken kreş veya bakım süreçlerinin maddi olarak desteklenmesi ve ikinci ve üçüncü çocuğa teşvik verilmesi gibi konuların uygulanacağı genel paketleri ve çözüm önerilerini bu çalıştayda kararlaştıracağız." diye konuştu.

Öztürk, nüfustaki yavaşlamanın tüm dünya ülkelerinin mücadele ettiği bir sorun haline geldiğine işaret ederek, bu sorunda başarıya ulaşan ülkeleri incelediklerini belirtti.

Bu örneklerden faydalanarak Türkiye'nin kültür ve geleneğine uygun bir model geliştireceklerini söyleyen Öztürk, şunları kaydetti:

"Alacağımız tedbirlerle birlikte 'demografik fırsat penceresi' adı verilen genç ve eğitimli nüfusumuzu hem muhafaza ederek, hem de sayısını arttırarak büyük Türkiye olmaya ilerleyecek mekanizmayı ortaya koymayı amaçlıyoruz."

Kaynak: AA

Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti, doğum oranlarındaki düşüşü değerlendirmek için çalıştay düzenleyecek - Son Dakika

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