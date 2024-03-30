AK Parti Düzce İl Başkanlığı Yürüyüş Gerçekleştirdi

AK Parti Düzce İl Başkanlığı, "Türkiye Yüzyılı şehirleri için gerçek belediyecilik" sloganıyla yürüyüş gerçekleştirdi.
Cedidiye Meydanı'ndan başlayan yürüyüş, Millet Bahçesi'nde bulunan Atatürk Anıtı önünde tamamlandı.
Düzce Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan adayı Faruk Özlü, burada yaptığı konuşmada, vatandaşlara katılımlarından dolayı teşekkür ederek, yerel seçimlerde destek istedi.
Yürüyüşe, Özlü'nün yanı sıra AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu ve partililer katıldı.
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