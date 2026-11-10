AK Parti Edirne İl Başkanı İba\'dan 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü mesajı

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, doğanın korunması ve ağaçlandırma çalışmalarının gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakılması açısından önem taşıdığını belirtti.

İba, mesajında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019 yılında ilan edilen Milli Ağaçlandırma Günü'nün her yıl 11 Kasım'da çeşitli etkinliklerle kutlandığını ifade etti.

Bu yıl "Geleceğe Nefes Dünyaya Barış" sloganıyla kutlanan günün çevre bilincinin artırılmasına ve ağaçlandırma çalışmalarının yaygınlaşmasına katkı sağladığını aktaran İba, doğayı korumanın yalnızca fidan dikmekle sınırlı olmadığını, doğal kaynakların korunması ve ormanların yaşatılmasını da kapsadığını kaydetti.

İklim değişikliğinin orman yangını riskini artırdığına dikkati çeken İba, ormanların korunmasında toplumun tüm kesimlerine sorumluluk düştüğünü, ağaçlandırma faaliyetlerinin de iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın (COP31) Antalya'da düzenlenmesinin ülkenin iklim değişikliğiyle mücadelede üstlendiği sorumluluğun göstergesi olduğunu belirten İba, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı BM İklim Değişikliği Konferansı (COP31)'in Antalya'da düzenleniyor olması, çevre konusunda attığımız adımların ve bu alandaki güçlü irademizin önemli bir göstergesidir. 'Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış' sloganıyla kutladığımız 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü de bu ortak mücadelenin en anlamlı adımlarından biridir. Çünkü dikilen her fidan, geleceğe duyulan umudun, yaşama verilen değerin ve yarınlara karşı taşıdığımız sorumluluğun simgesidir."

Dikilen fidanların büyüyerek gelecek nesillere daha temiz hava ve sağlıklı bir çevre sunacağına inandığını aktaran İba, ağaçları gelecek kuşaklara bırakılacak kıymetli emanetler olarak gördüklerini ifade etti.

Edirne'nin doğal güzelliklerinin ve yeşil alanlarının korunmasının ortak sorumluluk olduğunu belirten İba, ormanları korumanın yaşamı korumak anlamına geldiğini kaydetti.

İba, vatandaşları doğayı korumaya ve ağaçlandırma çalışmalarına destek vermeye davet ederek 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nü kutladı.