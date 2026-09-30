AK Parti Edirne İl Başkanı İba, Yaşlılar Günü'nde tecrübe aktarımına dikkat çekti - Son Dakika
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AK Parti Edirne İl Başkanı İba, Yaşlılar Günü'nde tecrübe aktarımına dikkat çekti

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AK Parti Edirne İl Başkanı İba, Yaşlılar Günü\'nde tecrübe aktarımına dikkat çekti
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AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. İba, yaşlıların toplumun hafızası olduğunu, tecrübeleriyle gençlere rehberlik ettiğini ve vefanın sözle değil davranışlarla gösterilmesi gerektiğini belirtti.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İba, mesajında, yaşlıların toplumun hafızası olduğunu, tecrübe ve birikimleriyle gelecek nesillere rehberlik ettiğini belirtti.

Yaşlıların yaşamlarını kolaylaştırmanın ve ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olmanın toplumsal bir sorumluluk olduğunu aktaran İba, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nün büyüklere duyulan sevgi ve saygının ifade edilmesi açısından önemli olduğunu kaydetti.

Büyüklerin tecrübelerinin genç nesillere aktarılmasının önemine dikkati çeken İba, "Geçmişi bilen gençler, geleceği daha sağlam inşa eder. Büyüklerimizin tecrübesi, gençlerimizin enerjisiyle buluştuğunda toplum olarak çok daha güçlü bir birliktelik ortaya çıkar." ifadelerini kullandı.

İba, yaşlılara gösterilen vefanın yalnızca sözle değil davranışlarla da ortaya konulması gerektiğini belirterek, "Başta kıymetli büyüklerimiz olmak üzere, hayatımıza emekleriyle değer katan tüm yaşlılarımızın 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. Sağlık, huzur ve mutluluk içerisinde nice güzel yıllar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: AK Parti Edirne İl Başkanı İba, Yaşlılar Günü'nde tecrübe aktarımına dikkat çekti - Son Dakika
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