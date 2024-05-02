AK Parti Eskişehir İl Başkanı TÜRASAŞ'ı ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

AK Parti Eskişehir İl Başkanı TÜRASAŞ'ı ziyaret etti

AK Parti Eskişehir İl Başkanı TÜRASAŞ\'ı ziyaret etti

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. (TÜRASAŞ) Eskişehir Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Albayrak, ziyarette Eskişehir 5000 Elektrikli Anahat Lokomotifleri'nin üretim çalışmaları hakkında bilgi aldı. Türkiye'nin milli teknoloji hamlesiyle dünya çapında bir üretici olduğunu vurgulayan Albayrak, projenin Eskişehir ve Türkiye için gurur kaynağı olduğunu belirtti.

02.05.2024 13:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak'ın, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. (TÜRASAŞ) Eskişehir Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret ettiği bildirildi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamada, İl Başkanı Gürhan Albayrak'ın saha çalışmaları kapsamında TÜRASAŞ Eskişehir Bölge Müdürlüğü'ne ziyarette bulunduğu belirtildi.

Albayrak'ın ziyarette, üretimi devam eden ve TCDD Taşımacılık için 500 milyon avroluk sipariş alınan 95 adet "Eskişehir 5000 Elektrikli Anahat Lokomotifleri"nin üretim çalışmaları hakkında bilgi aldığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albayrak, Türkiye'nin "Milli Teknoloji Hamlesi" sayesinde hemen hemen her alanda dünya çapında bir üretici olduğunu belirtti.

Eskişehir'in ve Türkiye'nin gururu TÜRASAŞ'ın ulaşım sistemlerinde önemli pay sahibi olduğunu vurgulayan Albayrak, şunları söyledi:

"Gururumuz, demir yolu sektörünün lokomotifi TÜRASAŞ Eskişehir Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret ettik. Bölge Müdürümüz Ali Rıza Isın'dan öncelikle TÜRASAŞ'ın TCDD Taşımacılık için 500 milyon avroluk sipariş aldığı ve şehrimizde üretimi devam eden yerli ve milli 95 adet Eskişehir 5000 Elektrikli Anahat Lokomotifi Projesi ve AR-GE çalışmalarına dair bilgiler aldık. Nasipse 3 sene içerisinde siparişleri teslim etme planı var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ektiğimiz tohumlar seneler sonra meyvelerini vermeye başladı. 500 milyon avro gibi yüksek meblağ paramız yurt dışına gitmeyecek, şehrimizde yani ülkemizde kalacak. Eskişehir'imizde üretimi devam eden bu mega proje için ne kadar gurur duysak azdır. Bazıları şehirde suni gündem oluşturma çabalarına devam etsinler. Biz Türkiye Yüzyılı ışığında yürümeye devam edeceğiz. Değerli müdürümüze, ekibine ve işçi kardeşlerimize çalışmalarında kolaylıklar diliyorum."

Kaynak: AA

Eskişehir, AK Parti, Türkiye, Dünya, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Eskişehir İl Başkanı TÜRASAŞ'ı ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:40 ABD polisinden sert müdahale Filistin yanlısı üniversite öğrencileri gözaltına alındı ABD polisinden sert müdahale! Filistin yanlısı üniversite öğrencileri gözaltına alındı
12:21 Fatih Erbakan, “Soyadının ağırlığını taşımaktan aciz“ diyen Bahçeli’yi yaşıyla vurdu Fatih Erbakan, "Soyadının ağırlığını taşımaktan aciz" diyen Bahçeli'yi yaşıyla vurdu
11:27 Zincirleme yasak aşk skandalı Hem en yakın arkadaşı hem de yengesi ile aldatıldı Zincirleme yasak aşk skandalı! Hem en yakın arkadaşı hem de yengesi ile aldatıldı
11:05 Hamas: Düşman Refah operasyonunu gerçekleştirirse müzakereler durur Hamas: Düşman Refah operasyonunu gerçekleştirirse müzakereler durur
10:51 Kocaeli Valiliği, belediyelere yazı gönderdi: Çevreye zararı önlenemeyen başıboş köpekler öldürülsün Kocaeli Valiliği, belediyelere yazı gönderdi: Çevreye zararı önlenemeyen başıboş köpekler öldürülsün
14:59 Serpil Çakmaklı’dan olay itiraflar: Aldatıldığımı gözlerimle gördüm Serpil Çakmaklı'dan olay itiraflar: Aldatıldığımı gözlerimle gördüm
14:15 Mehmet Ali Erbil kendinden 41 yaş küçük sevgilisiyle dini nikah kıydı Mehmet Ali Erbil kendinden 41 yaş küçük sevgilisiyle dini nikah kıydı
13:37 Sergen Yalçın mı Barış Alper Yılmaz mı İkisiyle de adı çıkan Melisa Döngel, sessizliğini bozdu Sergen Yalçın mı Barış Alper Yılmaz mı? İkisiyle de adı çıkan Melisa Döngel, sessizliğini bozdu
13:23 Muayeneye olmaya giden doktor, meslektaşına saldırdı Muayeneye olmaya giden doktor, meslektaşına saldırdı
13:18 Kılıçdaroğlu’na Bayraktar davasında hapis cezası talep edildi Kılıçdaroğlu'na Bayraktar davasında hapis cezası talep edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2024 15:07:20. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti Eskişehir İl Başkanı TÜRASAŞ'ı ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement