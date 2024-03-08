AK Parti Eskişehir Kadın Kolları Başkanı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü\'nü kutladı

Güncel

AK Parti Eskişehir Kadın Kolları Başkanı Özlem Ünalır, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla basın açıklaması gerçekleştirdi.

Ünalır, parti binasında düzenlenen basın toplantısında, 8 Mart'ın emek veren, alın teri döken ve üreten kadınların günü olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Kadınların bireysel özgürlüklerinden, siyasi ve sosyal alandaki varlıklarına kadar her konuda gösterdikleri gayreti, bir lütuf veya imtiyaz değil, hak mücadelesi olarak gördük." sözünü anımsatan Ünalır, şunları kaydetti:

"AK Parti kurulduğu günden bugüne, kadınların bilimden sanata, spordan siyasete, eğitimden kültüre hayatın tüm alanlarında karar alma mekanizmalarına katılımının artırılmasına yönelik pek çok düzenlemeyi hayata geçirdi. 2004'te Anayasa'mızın 10. maddesine, 'Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir' hükmünü ekledik. 2010'da Anayasa'da yaptığımız düzenlemeyle kadın erkek fırsat eşitliğini daha da güçlendirdik. 2013'te kamusal alanda kılık kıyafet özgürlüğünün getirilmesiyle kadınlar arasındaki ayrımcılığı tamamen ortadan kaldırdık."

Ünalır, kız öğrencilerin okullaşma oranının 2002'den bu yana yüzde 13,5'ten yüzde 51'e ulaştığını hatırlattı.

Kamudaki kadın istihdamının da yüzde 40'ı aştığını vurgulayan Ünalır, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 36'ya ulaştı. 1935'te yüzde 4,1 olan parlamentodaki kadın oranı, 2002'ye kadar ne yazık ki aşılamadı. Bu oran, 22 yıldır peyderpey artarak yüzde 20'ye ulaştı. 22 senedir, başta Türk Ceza Kanunu olmak üzere kadına yönelik şiddetle mücadelede pek çok düzenlemeyi hayata geçirdik. Bu vesileyle, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, daha güçlü, eşit ve adil bir toplum için kadın erkek omuz omuza, birlikte çalışma azim ve kararlılığımızı yinelemek istiyorum."