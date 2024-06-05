AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı Hastaları Ziyaret Etti

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AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı tarafından gönül ziyaretleri kapsamında hastanede tedavi gören hastalar ziyaret edildi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesine gerçekleştirilen gönül ziyaretine, AK Parti Gaziantep İl Başkanvekili Murat Şerbetçi ve İl Yönetim Kurulu Üyeleri katılarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamları hastalara iletildi ve hediye takdim edildi.

Açıklamada ziyarete ilişkin görüşlerine yer verilen İl Başkanvekili Murat Şerbetçi, "Her daim yanında olacağımıza söz verdiğimiz hemşehrilerimizin taleplerini dinledik, acil şifalar diledik. Nazik misafirperverlikleri adına Sayın Ertuğrul Kılıç'a ve ekibine de ayrıca teşekkürlerimizi sunuyoruz. Güneydoğunun sağlık üssü olma yolunda başarı ile yol kat eden Gazi şehrimizi hep birlikte taçlandıracağız. Durmadan çalışmaya, her köşede hizmet etmeye, gönüllere girmeye devam edeceğiz" dedi.