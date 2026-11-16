AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı İbiş, "Üniversiteli Gençlik Buluşması"nda konuştu: - Son Dakika
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AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı İbiş, "Üniversiteli Gençlik Buluşması"nda konuştu:

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- "Dünün yasaklarını siz kaldırdınız, yarının teknolojisini inşallah bu gençlik üretecek. Bizlere açtığınız bu yolda, bu emanetin, bu kutlu müjdenin taşıyıcısı olmaya devam edeceğiz"

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş, "Dünün yasaklarını siz kaldırdınız, yarının teknolojisini inşallah bu gençlik üretecek. Bizlere açtığınız bu yolda, bu emanetin, bu kutlu müjdenin taşıyıcısı olmaya devam edeceğiz." dedi.

İbiş, partisinin Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteli Gençlik Buluşması'nda konuştu.

Konuşmasına şair Sezai Karakoç'u vefatının 5. yılında rahmetle anarak başlayan İbiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, üniversitelerde yaşanan değişime bakıldığında "sessiz ama büyük" bir devrim yaşandığını belirtti.

İbiş, önceki dönemlerde üniversitelerin ilim ve bilim yuvası olmaktan çıkarıldığını, ideolojik hesaplaşmaların arenasına dönüştürüldüğünü söyledi.

Üniversitelerin kapılarının Erdoğan döneminde milletin bütün evlatlarına açıldığını ifade eden İbiş, "Siz gençliği kalıplara sığdırmaya çalışanlardan olmadınız, gençliğin önündeki kalıpları kıran bir lider oldunuz. Dün kampüs kapısında gençlere kimlik soran zihniyet, bugün gençlere sadece sokağı layık görüyor. Bizler ise kütüphanelerimizde, laboratuvarlarımızda, TEKNOFEST'lerimizde gençliğimizle büyüyoruz." dedi.

İbiş, Erdoğan'ın üniversitelerde başörtüsü yasağını, katsayı engelini, üniversite harçlarını kaldırdığını ifade ederek, öğrenim kredilerindeki faiz ve enflasyonun silinmesi, öğrenci aflarıyla gençlerin yeniden üniversitelere girmesi gibi örnekleri hatırlattı.

Gençliğin artık dünyayla yarıştığını dile getiren İbiş, şunları kaydetti:

"İnsansız Hava Aracı'nı (İHA), kendi otomobilini üreten, TEKNOFEST'lerde büyüyen, yapay zekadan uzay teknolojilerine kadar her alanda iddia sahibi bir gençlik var. Dünün yasaklarını siz kaldırdınız, yarının teknolojisini inşallah bu gençlik üretecek. Bizlere açtığınız bu yolda, bu emanetin, bu kutlu müjdenin taşıyıcısı olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı İbiş, "Üniversiteli Gençlik Buluşması"nda konuştu: - Son Dakika
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