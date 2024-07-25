AK Parti Genel Başkan Vekili Elitaş: Belediyelerin borçları tahsil edilecek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

AK Parti Genel Başkan Vekili Elitaş: Belediyelerin borçları tahsil edilecek

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, SGK'dan aldıkları bilgiye göre belediyelerin 100 milyar liraya yakın borçları olduğunu belirterek, "Bu aslında devletin alacak tahsilat işidir. Belediyelerden neden tahsil etmeyelim. Bugüne kadar var olan bir şey, ayrım yapmıyoruz. Hangi belediyenin borcu varsa tahsilat yapılacaktır" dedi.

25.07.2024 13:47  Güncelleme: 13:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, SGK'dan aldıkları bilgiye göre belediyelerin 100 milyar liraya yakın borçları olduğunu belirterek, "Bu aslında devletin alacak tahsilat işidir. Belediyelerden neden tahsil etmeyelim. Bugüne kadar var olan bir şey, ayrım yapmıyoruz. Hangi belediyenin borcu varsa tahsilat yapılacaktır" dedi.

Elitaş, NTV'de katıldığı canlı yayında, soru üzerine belediyelerin borçlarına değinerek, şunları söyledi:

"En son SGK'dan aldığımız rakam, 100 milyar lira civarına yakın bir borç olduğunu biliyoruz. 2019-21-23 yıllarında yeniden yapılandırma yaptık ve 5 yıllık süre verdik. Belediyelere de 10 yıllık süre verdik. Ona rağmen bu işi yapmıyorlarsa yaptıkları işlerde yanlışlık var. Emlak vergisi toplayan belediyelerdir. Eskiden Büyükşehir Belediyesi toplayıp ilçe belediyelerine veriyordu. İlçe belediyeleri emlak vergilerini kendileri topluyor. Belediyeler kaynaklarını doğru harcarsa borçlanma artmaz. Önemli bir durum. Şu andaki tahsil yolu haciz. İcra yoluyla takip edebilirler.

Özgür (Özel) Bey mevzuatları pek bilmediği için söylediği konularda çelişkiler var. Bu bir darbe değil aslında devletin alacak tahsilat işidir. Belediyelerden neden tahsil etmeyelim. Bugüne kadar varolan bir şey. Ayrım yapmıyoruz. Hangi belediyenin borcu varsa tahsilat yapılacaktır. Nitekim tüm belediyelerle yeniden yapılandırma kamu alacaklarının vergi barışı diye ifade ettiğimiz süreçte biz esnafların odalara olan borcunu da yapılandırdık. Bütün borçları yapılandırdık."

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan dün partisinin grup toplantısında belediye borçlarını gündeme getirmişti. CHP lideri Özgür Özel'e seslenen Erdoğan, CHP'li belediyelerin SGK'ya olan borçlarını ödemesi çağrısında bulunmuş ve "Emeklilere faydanız dokunsun istiyorsanız talimat verin belediyeleriniz SGK'ya olan birikmiş borçlarını ödesinler" demişti.

Vedat Işıkhan: "Gereken tüm adımları atmaya kararlıyız"

Erdoğan'ın açıklamalarının ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da sosyal medya hesabından "Yerel seçimlerden önce özellikle CHP'li belediyelerin prim borçlarının had safhaya ulaştığını verilerle açıklamış ve tüm belediyelere prim borçlarının ödenmesi yönünde çağrı yapmıştık. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın da ifade ettiği doğrultuda belediyelerden prim borçlarının tahsili için gereken tüm adımları atmaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Elitaş: "Erdoğan ve Özel arasında 29 Ekim'de protokol amaçlı görüşme olabilir"

Öte yandan Mustafa Elitaş, NTV yayınında soru üzerine, "Özgür Özel kendisini bir siyasi söylem yaparken dilini yumuşatmış. Her türlü eleştiriye açığız ama bu hakarete ulaşmasın. Sayın Cumhurbaşkanımız CHP'nin normalleşme sürecinin devam etmesini istedi. 29 Ekim'de bu şartlar çerçevesinde sanıyorum protokol amaçlı görüşmeler olur. Sayın Özel, kendi tarif ettiği normalleşmeyi yapılan görüşmelerde anormal açıklamalarla maalesef yaralıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Mustafa Elitaş, AK Parti, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkan Vekili Elitaş: Belediyelerin borçları tahsil edilecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:48 Türk futbol tarihine geçti Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri için ödenen bonservis bedelini açıkladı Türk futbol tarihine geçti! Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri için ödenen bonservis bedelini açıkladı
11:36 Erdoğan “Tahsil edin“ talimatı vermişti Bakan Işıkhan belediyelerin ödeyeceği SGK borcu tutarını açıkladı Erdoğan "Tahsil edin" talimatı vermişti! Bakan Işıkhan belediyelerin ödeyeceği SGK borcu tutarını açıkladı
11:17 İstanbul’da toplu ulaşıma yüzde 13 zam İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 13 zam
11:07 Aman Erdoğan görmesin Elon Musk, Netanyahu’yu dinlerken bir an olsun yerine oturmadı Aman Erdoğan görmesin! Elon Musk, Netanyahu'yu dinlerken bir an olsun yerine oturmadı
10:04 Taslak metnine ulaşıldı ABD’deki Eylem Tok, Türkiye’ye iade edilecek Taslak metnine ulaşıldı! ABD'deki Eylem Tok, Türkiye'ye iade edilecek
12:33 Jennifer Lopez muhteşem bir partiyle 55. yaşını kutladı Gözler eşi Ben Affleck’i aradı Jennifer Lopez muhteşem bir partiyle 55. yaşını kutladı! Gözler eşi Ben Affleck'i aradı
11:37 Bollywood’un en ünlü oyuncusu Sara Ali Khan, uçakta üzerine meyve suyu döken hostesi itekledi Bollywood'un en ünlü oyuncusu Sara Ali Khan, uçakta üzerine meyve suyu döken hostesi itekledi
11:08 Denizde dalgıç elbiseli bir erkek cesedi bulundu Denizde dalgıç elbiseli bir erkek cesedi bulundu
11:06 ABD kongresinde Netanyahu’ya tepki gösteren tek üye Herkes kim olduğunu merak etti ABD kongresinde Netanyahu'ya tepki gösteren tek üye! Herkes kim olduğunu merak etti
11:06 Paris Olimpiyatları’nda büyük olaylar çıkarmayı planlayan Rus ajan, tutuklandı Paris Olimpiyatları'nda büyük olaylar çıkarmayı planlayan Rus ajan, tutuklandı
11:06 Yine yaptı yapacağını Yıldız Tilbe onlarca hayranının karşısında elbisesini kestirtti Yine yaptı yapacağını! Yıldız Tilbe onlarca hayranının karşısında elbisesini kestirtti
10:51 Boşanma aşamasındaki karısını, kayınvalidesini ve kayınpederini öldürdü Boşanma aşamasındaki karısını, kayınvalidesini ve kayınpederini öldürdü
10:51 Türk futbolunu sarsan iddia: Hacıosmanoğlu yeğenini TFF’de genel sekreterlik görevine getirdi Türk futbolunu sarsan iddia: Hacıosmanoğlu yeğenini TFF'de genel sekreterlik görevine getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2024 13:56:41. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkan Vekili Elitaş: Belediyelerin borçları tahsil edilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement