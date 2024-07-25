AK Parti Genel Başkan Vekili Elitaş: Belediyelerin borçları tahsil edilecek

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(ANKARA) - AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, SGK'dan aldıkları bilgiye göre belediyelerin 100 milyar liraya yakın borçları olduğunu belirterek, "Bu aslında devletin alacak tahsilat işidir. Belediyelerden neden tahsil etmeyelim. Bugüne kadar var olan bir şey, ayrım yapmıyoruz. Hangi belediyenin borcu varsa tahsilat yapılacaktır" dedi.

Elitaş, NTV'de katıldığı canlı yayında, soru üzerine belediyelerin borçlarına değinerek, şunları söyledi:

"En son SGK'dan aldığımız rakam, 100 milyar lira civarına yakın bir borç olduğunu biliyoruz. 2019-21-23 yıllarında yeniden yapılandırma yaptık ve 5 yıllık süre verdik. Belediyelere de 10 yıllık süre verdik. Ona rağmen bu işi yapmıyorlarsa yaptıkları işlerde yanlışlık var. Emlak vergisi toplayan belediyelerdir. Eskiden Büyükşehir Belediyesi toplayıp ilçe belediyelerine veriyordu. İlçe belediyeleri emlak vergilerini kendileri topluyor. Belediyeler kaynaklarını doğru harcarsa borçlanma artmaz. Önemli bir durum. Şu andaki tahsil yolu haciz. İcra yoluyla takip edebilirler.

Özgür (Özel) Bey mevzuatları pek bilmediği için söylediği konularda çelişkiler var. Bu bir darbe değil aslında devletin alacak tahsilat işidir. Belediyelerden neden tahsil etmeyelim. Bugüne kadar varolan bir şey. Ayrım yapmıyoruz. Hangi belediyenin borcu varsa tahsilat yapılacaktır. Nitekim tüm belediyelerle yeniden yapılandırma kamu alacaklarının vergi barışı diye ifade ettiğimiz süreçte biz esnafların odalara olan borcunu da yapılandırdık. Bütün borçları yapılandırdık."

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan dün partisinin grup toplantısında belediye borçlarını gündeme getirmişti. CHP lideri Özgür Özel'e seslenen Erdoğan, CHP'li belediyelerin SGK'ya olan borçlarını ödemesi çağrısında bulunmuş ve "Emeklilere faydanız dokunsun istiyorsanız talimat verin belediyeleriniz SGK'ya olan birikmiş borçlarını ödesinler" demişti.

Vedat Işıkhan: "Gereken tüm adımları atmaya kararlıyız"

Erdoğan'ın açıklamalarının ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da sosyal medya hesabından "Yerel seçimlerden önce özellikle CHP'li belediyelerin prim borçlarının had safhaya ulaştığını verilerle açıklamış ve tüm belediyelere prim borçlarının ödenmesi yönünde çağrı yapmıştık. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın da ifade ettiği doğrultuda belediyelerden prim borçlarının tahsili için gereken tüm adımları atmaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Elitaş: "Erdoğan ve Özel arasında 29 Ekim'de protokol amaçlı görüşme olabilir"

Öte yandan Mustafa Elitaş, NTV yayınında soru üzerine, "Özgür Özel kendisini bir siyasi söylem yaparken dilini yumuşatmış. Her türlü eleştiriye açığız ama bu hakarete ulaşmasın. Sayın Cumhurbaşkanımız CHP'nin normalleşme sürecinin devam etmesini istedi. 29 Ekim'de bu şartlar çerçevesinde sanıyorum protokol amaçlı görüşmeler olur. Sayın Özel, kendi tarif ettiği normalleşmeyi yapılan görüşmelerde anormal açıklamalarla maalesef yaralıyor" ifadelerini kullandı.