AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, 19 Mayıs ilçesinde ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, 19 Mayıs ilçesinde ziyaretlerde bulundu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, 19 Mayıs ilçesinde ziyaretlerde bulundu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, 19 Mayıs ilçesinde Cumhur İttifakı Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Karaaslan, burada Belediye Başkanı Osman Topaloğlu ve AK Parti İlçe Başkanı Fatih Seven ile görüşerek seçimlerin hayırlı olmasını diledi. Karaaslan, Cumhur İttifakı adaylarının birlikteliklerinden aldıkları güçle sahada aktif olduklarını ve sadece seçim dönemlerine sıkışmayan bir anlayışı temsil ettiklerini belirtti. Ayrıca, 19 Mayıs ilçesinin şanslı olduğunu ve Osman Topaloğlu'nun sürekli halkla bir arada olduğunu ve sorunları dinleyip çözüm üretmeye çalıştığını ifade etti.

14.03.2024 21:53  Güncelleme: 21:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, 19 Mayıs ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Karaaslan, ilçede Atatürk Bulvarı'ndaki Cumhur İttifakı Seçim Koordinasyon Merkezini ziyaret ederek, 19 Mayıs Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı Osman Topaloğlu, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Seven ile partililerle görüştü.

Seçimlerin hayırlı olmasını dileyen Karaaslan, "Belediye başkan adaylarımız, tecrübeleriyle, belediyecilik anlayışlarıyla Cumhur İttifakı olarak birliğimizden aldığımız güçle sahada çok aktifler. Vatandaşların dertlerini dinleyen, bunu sadece seçim dönemlerine sıkıştırmayan bir anlayışın temsilcileridir. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yerel yönetimlerle başlayan tecrübesiyle şehirlerimizi o hedefe taşımak için mücadele içindeler. Amaç sadece seçimi kazanmak değil, hem gönülleri kazanmak hem de o şehrin kazanmasını sağlayacak projeleri, vizyonları, hedefleri hayata geçirmek." dedi.

19 Mayıs ilçesinin bu konuda çok şanslı olduğunu dile getiren Karaaslan, "Osman Başkan seçildiği ilk günden bu yana sürekli sizlerle bir arada ve sorunlarınızı dinleyip çözümler üretmeye çalışan bir başkan. Üç dönemdir 19 Mayıs ilçesinde yüksek oy oranıyla seçimi kazanıyoruz ve bu seçimde de kazanacağımıza inanıyorum." ifadesini kullandı.???????

Kaynak: AA

Çiğdem Karaaslan, Milletvekili, 19 Mayıs, AK Parti, Samsun, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, 19 Mayıs ilçesinde ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:16 Şampiyonlar Ligi’ne direkt takım gönderiyoruz İşte UEFA ülke puanında son durum Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderiyoruz! İşte UEFA ülke puanında son durum
22:32 Fenerbahçe, Konferans Ligi’nde çeyrek finale yükseldi Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükseldi
22:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı’nda duyurdu: Her büyük şehre 1 şehir hastanesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı'nda duyurdu: Her büyük şehre 1 şehir hastanesi
22:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasındaki İstanbul anketi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki İstanbul anketi
17:37 Çocuklarının babası kuzeni çıktı İşte 12 yıl boyunca aldatılan adamın ilk sözleri Çocuklarının babası kuzeni çıktı! İşte 12 yıl boyunca aldatılan adamın ilk sözleri
23:08 Saadet Partisi İstanbul Esenyurt Belediye Başkan Adayı, SMA Hastaları İçin Bağış Projesi Önerdi Saadet Partisi İstanbul Esenyurt Belediye Başkan Adayı, SMA Hastaları İçin Bağış Projesi Önerdi
21:08 Cem Yılmaz’a içkili paylaşımı soruldu, verdiği tepki de hareketi kadar skandal Cem Yılmaz'a içkili paylaşımı soruldu, verdiği tepki de hareketi kadar skandal
20:14 Küfürlü paylaşım, Zafer Partili büyükşehir adayını çılgına çevirdi Küfürlü paylaşım, Zafer Partili büyükşehir adayını çılgına çevirdi
20:10 Bakan Şimşek’in ağzından verilen “ÖTV ve KDV’de artış olacak“ iddiası asılsız çıktı Bakan Şimşek'in ağzından verilen "ÖTV ve KDV'de artış olacak" iddiası asılsız çıktı
19:14 Adana’da “fazla yolcu“ kavgası kamerada: Şoför sopayla saldırdı Adana'da "fazla yolcu" kavgası kamerada: Şoför sopayla saldırdı
19:06 Eylem Tok ve oğlunu ABD’de fotoğraflayan kişi konuştu: Kanıma dokundu, şok oldum Eylem Tok ve oğlunu ABD'de fotoğraflayan kişi konuştu: Kanıma dokundu, şok oldum
18:45 8 gündür kayıp olan adamın cansız bedeni bulundu 8 gündür kayıp olan adamın cansız bedeni bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2024 23:23:45. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, 19 Mayıs ilçesinde ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement