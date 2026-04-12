AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demir'den Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki göstererek, " Gazze'de insanlık suçu işleyen, sivilleri hedef alan ve dünyanın gözü önünde bir katliam yürüten İsrail'in başındaki cani lider iftira dolu sözleriyle suçlarını örtmeye çalışıyor." ifadesini kullandı.

Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Gazze'de insanlık suçu işleyen, sivilleri hedef alan ve dünyanın gözü önünde bir katliam yürüten İsrail'in başındaki cani lider iftira dolu sözleriyle suçlarını örtmeye çalışıyor. Netanyahu ne yaparsan yap, döktüğün masumların kanlarının hesabını mutlaka vereceksin. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ise başta Gazze olmak üzere dünya üzerindeki tüm mazlumların hamisi ve sesi olmaya devam edecektir."