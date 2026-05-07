AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi
07.05.2026 21:01
"İstiyoruz ki bu topraklardaki hiçbir anne bir daha ağlamasın. Evladı şehit düşmesin. Ülkemizin tüm annelerinin yüzü gülsün istiyoruz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "İstiyoruz ki bu topraklardaki hiçbir anne bir daha ağlamasın. Evladı şehit düşmesin. Ülkemizin tüm annelerinin yüzü gülsün istiyoruz." dedi.

Kaya, Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir restoranda Anneler Günü dolayısıyla şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi.

Kaya, burada yaptığı konuşmada, Anneler Günü vesilesiyle gerçekleştirdikleri etkinlikle tüm annelerin ellerinden öptüğünü söyledi.

Şehitlerin, vatan topraklarında bağımsızca yaşanabilmesi için hayatlarını feda ettiğini belirten Kaya, "Şehitlerimizin yakınları, anneleri, eşleri, kardeşleri ve aileleri bize emanet. Bu bilinçle onlara hizmet etmeyi bir şeref bildik. Sayın Cumhurbaşkanımızın bize hep söylediği gibi 'Şehit yakınlarımız bizlerin başımızın tacı.' Size hizmet etmek bizim için bir şeref, onur. Rabb'im bu ülkedeki hiçbir anneye bir daha evlat acısı yaşatmasın." dedi.

Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı ortağı Devlet Bahçeli'nin kararlı duruşuyla Terörsüz Türkiye sürecini de başarıyla nihayete erdirmek için büyük bir gayret içerisinde olduklarını dile getirdi.

Hem Türkiye'nin daha güçlü olmasını hem de Türkiye'nin bağımsız ve hür şekilde bu coğrafyada, bölgede lider konumunun güçlenerek devam etmesini istediklerini ifade eden Kaya, şöyle konuştu:

"Bu topraklardaki hiçbir anne bir daha ağlamasın. Evladı şehit düşmesin. Ülkemizin tüm annelerinin yüzü gülsün istiyoruz. Türkiye eski Türkiye değil. Her geçen gün daha da güçlenen bir Türkiye var, bölgesinde lider. Yanı başımızda savaşların yaşandığı bu coğrafyada Türkiye bugün güvenli bir liman olarak her gün daha da güçlenerek yoluna devam ediyor. Burada sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü ve kararlı liderliğinin de altını çizmemiz lazım. Eskiden dünya devletleri karşısında boynu bükük Türkiye'nin başbakanları vardı. Bugün uluslararası arenada, masa kuran, söz sahibi olan, diplomasiye yön veren lider konumda bir Türkiye var."

Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Terörsüz Türkiye sürecini de başarıyla sonuçlandırıp ülkenin gücüne güç katılacağını vurguladı.

"Allah'ın izniyle Türkiye'nin önü çok açık, çok aydınlık"

Türkiye'nin ürettiği füzelerin dosta güven düşmana korku saldığını kaydeden Kaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugün ürettiğimiz füzemiz, Çin'i aşıp oradan Afrika'ya gidecek büyük bir menzile, güce sahip. Allah'ın izniyle Türkiye'nin önü çok açık, çok aydınlık. Biz bu ülkede hiçbir anne evlat acısı çekmesin, ağlamasın diye mücadele edeceğiz. Önce terörsüz Türkiye sonra da terörsüz bölge diyerek bu coğrafyada ülkemizi daha da güvenli bir liman haline getireceğiz. Dünyadaki bütün savaşlar bitsin diye, bütün çocukların yüzü gülsün diye mücadele eden bir Türkiye var. Filistin'deki, Arakan'daki çocukların hakkını hukukunu savunan, İran'da bombalarla katledilen çocuklara yapılan zulüm karşısında dünyada sesini yükselten bir Türkiye var. Allah'ın izniyle biz karalılıkla yolumuza devam edeceğiz."

Ülkenin çok daha güçlü olması için çalışmaya devam edeceklerini aktaran Kaya, programa katılan kadınlara gül ve çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: AA

