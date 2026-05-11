AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, Hatay'da afet yönetimi konulu programda konuştu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, Hatay'da afet yönetimi konulu programda konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, Hatay\'da afet yönetimi konulu programda konuştu Açıklaması
11.05.2026 13:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"İnşallah geleceğe umutla bakıyoruz. Asrın felaketini, asrın dayanışmasına çevirmiş durumdayız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen kentlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle ayağa kaldırıldığını belirterek, "İnşallah geleceğe umutla bakıyoruz. Asrın felaketini, asrın dayanışmasına çevirmiş durumdayız." dedi.

Yayman, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) Atatürk Konferans Salonu'nda başlayan "Krizden Kalkınmaya: Afet Yönetiminde Hatay Modeli ve Gelecek Stratejileri Panel ve Çalıştayı"nda yaptığı konuşmada, 6 Şubat 2023'teki depremlerde en çok yıkımın Hatay'da yaşandığını söyledi.

Kentte depremin ardından yürütülen çalışmalara dikkati çeken Yayman, şöyle konuştu:

"Bugün geldiğimiz noktada tüm misafirlerimize Atatürk Caddesi'nde yürümelerini, Habib-i Neccar Camisi'ni ziyaret etmelerini, Fatih Caddesi'ni seyretmelerini ve 75. Yıl Bulvarı'nı görmelerini istedik. Gülderen'i anlatmaya gerek yok, orada zaten bir şehrin kurulduğunu hep beraber takip ediyorsunuz ama kadim şehirde de şehrin yeniden küllerinden doğduğunu görüyoruz."

Yayman, Hatay'ın tüm milletin şahsi meselesi olduğunu ifade ederek, "Hafta sonu Sayın Bakanımız Murat Kurum ile COP31'de Hatay'ı, tekrar Hatay modelini konuştuk. Hatay'da bu uluslararası toplantının yapılmış olması ve çok sayıda bakanın, temsilcinin gelmesi aslında Hatay'da yapılan işin ne kadar doğru olduğunu, tarihe not düştüğünü ve bütün dünyaya örnek teşkil ettiğinin ispatı oldu. Dolayısıyla Hatay düne göre iyi bir noktadır, yarın çok daha iyi bir noktada olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Yayman, depremin hayatın gerçeği olduğunu, programda çıkarılacak notları hep birlikte takip edeceklerini belirtti.

"Söz konusu Hatay ise gerisi teferruattır"

Depremlerden etkilenen kentlerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle ayağa kaldırıldığını dile getiren Yayman, şöyle devam etti:

"İnşallah geleceğe umutla bakıyoruz. Asrın felaketini, asrın dayanışmasına çevirmiş durumdayız. Hatay modelinin önemli unsurlardan bir tanesi de valimiz, belediye başkanımız, milletvekillerimiz, siyasi partilerimizin temsilcileri, ilçe belediye başkanlarımız, kaymakamlarımız, kurum müdürlerimiz, bürokratlarımız, üniversitelerimiz, hocalarımız, talebelerimiz et ve tırnak gibi bir ve beraber. Bu çok önemli. Hep söylediğimiz, altını çizdiğimiz bir hakikatin dışa vurumu, söz konusu Hatay ise gerisi teferruattır. Dolayısıyla biz de bu anlayışla çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Diğer konuşmacılar

Vali Mustafa Masatlı da 6 Şubat ve devamındaki depremlerin ardından yürütülen ihya, inşa ve imar çalışmalarını bütün yönleriyle değerlendirmek üzere bir araya geldiklerini söyledi.

Kentin yeniden ayağa kaldırılması için yürütülen çalışmaları anlatan Masatlı, şu ifadeleri kullandı:

"Hatay'ımızda bu süreci yalnızca bugünün yaralarını sarmak için değil yarının daha dirençli, güvenli ve güçlü Hatay'ını kurmak için yürüttük ve yürütmeye de devam ediyoruz. İşte bu anlayışla ortaya koyduğumuz yaklaşımı biz, 'Afette Hatay Modeli' olarak tanımladık. 'Afette Hatay Modeli' sahayı masa başında değil, doğrudan hayatın içinden okuyan bir anlayıştır, her ilçenin, mahallenin, sokağın ihtiyacını ayrı ayrı gören bir koordinasyon iradesidir. Bu model, sadece binaları değil insanı, sadece yolları değil umudu, sadece kurumsal değil toplumsal dayanışmayı da merkeze alan bütüncül bir iyileşme modelidir. Bu modelin temelinde insan vardır, devlet ve millet birlikteliği vardır. Bu modelin hedefinde ise yeniden ayağa kalkan, geleceğe güçlü yürüyen, tarihine ve kimliğine sahip çıkan bir Hatay vardır."

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk de çalıştaydan önemli neticelerin çıkacağını ve dünyaya da örnek olacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Şimdi inşallah şehrimizin gelecek 50-100 yılını karşılayacak güçlü bir altyapı yapılıyor. Yıl sonunda büyük oranda bitireceğiz, 2027'de de tamamen bu işi çözmüş olacağız. Afetlere dayanıklı, güçlü çok sayıda bina, konut ve kamu binaları yapıldı. Hakikaten bunun anlatılması lazım. Şu yapılan işler kolay değil. Sadece Hatay'da çok kısa sürede 193 bin konut yapıldı. Kamu binaları, hastaneler, okullar, köprüler, yollar, tüneller, havalimanları... Bunları yapmak kudretli devletlerin işi ve devlet ile milletin kaynaştığı, birleştiği bir iş. Aksi takdirde bu olamaz. Onun için hem devletimizden hem de bu milletten Allah razı olsun."

Öntürk, çalıştaydan çıkacak raporları uygulamak için tüm güç ve enerjilerini sarf edeceklerini vurguladı.

HMKÜ Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren ve İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Duruel'in de konuşma yaptığı programda uzmanlar çeşitli sunumlar yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim ve Afet Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Hatay'ın Türkiye Depremselliği İçindeki Yeri ve Önemi" adlı sunumunda, 6 Şubat depremlerinin Hatay'daki etkilerini görsellerle anlattı.

Depreme karşı alınacak önlemlerden bahseden Ersoy, zemin ve yapının barışık olacağı çalışmalar yapılması gerektiğine dikkati çekti.

Valilik koordinasyonunda Büyükşehir Belediyesi, HMKÜ ve İSTE işbirliğinde düzenlenen panel ve çalıştay 3 gün sürecek.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, Hatay'da afet yönetimi konulu programda konuştu Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eş adaylarını bulabilmek için 1,5 kilometrelik sokakta gün boyu volta attılar Eş adaylarını bulabilmek için 1,5 kilometrelik sokakta gün boyu volta attılar
Bolluk bereket için kazan kazan yapıldı 2 tonu 1 saatte tükendi Bolluk bereket için kazan kazan yapıldı! 2 tonu 1 saatte tükendi
Kazayı gören gözlerine inanamadı Motosiklet trafik ışığında asılı kaldı Kazayı gören gözlerine inanamadı! Motosiklet trafik ışığında asılı kaldı
Bakan Fidan, İranlı mevkidaşıyla görüştü Bakan Fidan, İranlı mevkidaşıyla görüştü
Acı haberi Barcelona duyurdu El Clasico öncesi camiayı sarsan ölüm Acı haberi Barcelona duyurdu! El Clasico öncesi camiayı sarsan ölüm
Galatasaray, Türk futbol tarihinin para rekorunu kıracak Galatasaray, Türk futbol tarihinin para rekorunu kıracak
İBB soruşturmasında Han İnşaat’ın sahibi Orhan Yıldırım gözaltına alındı İBB soruşturmasında Han İnşaat'ın sahibi Orhan Yıldırım gözaltına alındı
Kız çocuklarının erkek arkadaş kavgasında kan aktı Kız çocuklarının erkek arkadaş kavgasında kan aktı
Mauro Icardi’den güne damga vuran paylaşım Mauro Icardi'den güne damga vuran paylaşım
AK Parti Etimesgut İlçe Başkanı Yasin Şankazan’dan şehit öğretmen Aybüke Yalçın’ın annesine ziyaret AK Parti Etimesgut İlçe Başkanı Yasin Şankazan'dan şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın annesine ziyaret
Metallica konseri Yunanistan’da mikro depreme sebep oldu Metallica konseri Yunanistan'da mikro depreme sebep oldu
Real Madrid’de zorlu El Clasico öncesi Mbappe kararı Real Madrid'de zorlu El Clasico öncesi Mbappe kararı

13:20
Real Madrid’e alacak Mourinho’dan Süper Lig’de dengeleri değiştirecek transfer
Real Madrid'e alacak! Mourinho'dan Süper Lig'de dengeleri değiştirecek transfer
12:58
Aziz Yıldırım’dan büyük ters köşe İşte takımı emanet etmek istediği yabancı antrenör
Aziz Yıldırım'dan büyük ters köşe! İşte takımı emanet etmek istediği yabancı antrenör
12:34
Dünyaca ünlü şarkıcının Lamine Yamal’a attığı bakışlar maçın bile önüne geçti
Dünyaca ünlü şarkıcının Lamine Yamal’a attığı bakışlar maçın bile önüne geçti
12:19
Muhittin Böcek’in itirafçı ifadesi ortaya çıktı: Oğlumun 1 milyon euro beyanı doğru
Muhittin Böcek'in itirafçı ifadesi ortaya çıktı: Oğlumun 1 milyon euro beyanı doğru
11:49
Saadet Partisi’nin mutlak butlan davasına mahkemeden ret
Saadet Partisi'nin mutlak butlan davasına mahkemeden ret
11:45
Hantavirüs alarmı Üç Türk vatandaşı, İstanbul’daki evlerinde karantinaya alındı
Hantavirüs alarmı! Üç Türk vatandaşı, İstanbul'daki evlerinde karantinaya alındı
11:44
Ne olduysa o gece oldu Galatasaray’ın kaderini değiştiren yemek
Ne olduysa o gece oldu! Galatasaray'ın kaderini değiştiren yemek
11:40
Eski eşe sokak ortasında infaz Yere düşünce yakın mesafeden ateş etti
Eski eşe sokak ortasında infaz! Yere düşünce yakın mesafeden ateş etti
11:39
En acı an İlk iş gününde feci şekilde can verdi
En acı an! İlk iş gününde feci şekilde can verdi
11:31
İran geri adım atmıyor: ABD’ye sunduğumuz son teklif makul ve cömertti
İran geri adım atmıyor: ABD'ye sunduğumuz son teklif makul ve cömertti
11:12
“Görsem tanımam“ dediği Gökhan Böcek’ten Veli Ağbaba’yı zora sokacak sözler
"Görsem tanımam" dediği Gökhan Böcek'ten Veli Ağbaba'yı zora sokacak sözler
11:00
Erdoğan talimatı verdi, 3 milyondan fazla kişiye para cezası geliyor
Erdoğan talimatı verdi, 3 milyondan fazla kişiye para cezası geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2026 13:44:22. #7.13#
SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, Hatay'da afet yönetimi konulu programda konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.