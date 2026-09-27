AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş, Başakşehir'de muhtarlar ve STK temsilcileriyle bir araya geldi: - Son Dakika
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AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş, Başakşehir'de muhtarlar ve STK temsilcileriyle bir araya geldi:

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- "Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler'de yaptığı konuşma olağanüstü bir konuşmaydı. Filistin'den, Yemen'den, mazlum milletlerden, ezilen insanlardan bahsetti. 'Dünya 5'ten büyüktür.' dedi ve orada ayakta alkışlandı" "Önümüzdeki süreçte başımız dik şekilde dünya milletleri topluluğunda en önde yer almak, sadece ümmetin değil tüm mazlum milletlerin savunucusu olmak istiyorsak, yaşanan hadiselerin ardından Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında daha güçlü durmamız gerekir"

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler'de (BM) yaptığı konuşma olağanüstü bir konuşmaydı. Filistin'den, Yemen'den, mazlum milletlerden, ezilen insanlardan bahsetti. 'Dünya 5'ten büyüktür.' dedi ve orada ayakta alkışlandı." dedi.

Elitaş, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programı kapsamında, Başakşehir Bizim Çınarlar Yaşam Merkezi'nde muhtarlar ve sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileriyle bir araya geldi.

Burada konuşan Elitaş, katılımcıların İstanbul Sözleşmesi ile ilgili sorularını yanıtladı ve aile yapısının korunmasına dair değerlendirmelerde bulundu.

Elitaş, sözleşmeden çekilme gerekçelerinden birinin, uluslararası alanda farklı anlamlar yüklenen "toplumsal cinsiyet eşitliği" kavramının oluşturduğu belirsizlikler olduğunu söyledi.

Yürürlükteki 6284 sayılı Kanun'da milli ve manevi değerlere ters düşecek herhangi bir ifadenin bulunmadığını vurgulayan Elitaş, "Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz ve partimiz LGBT gibi sapkın akımlara karşı son derece hassastır. Bu yapıları meşrulaştırmaya çalışan anlayışlara karşı milletimizin değerlerini ve aile kurumunu korumaya kararlılıkla devam edeceğiz. Toplumumuzun her kesiminin bu konuda gereken duyarlılığı göstermesi ve ortak değerlerimize sahip çıkması büyük önem taşıyor." diye konuştu.

"Ortak bir anlayışla hareket etmeli ve enflasyonu mutlaka durdurmalıyız"

Elitaş, ekonomideki gelişmelere, sanayi üretimine ve markalaşmanın önemine değinerek, özellikle tekstil ve konfeksiyon gibi sektörlerde katma değerli üretimin ve markalaşmanın şart olduğunu belirtti.

Sanayide arz sıkıntısından ziyade talep yetersizliği yaşandığını ve ihracat kanallarının daha da rahatlatılması gerektiğini kaydeden Elitaş, "Enflasyonla mücadelede ortak bir anlayışla hareket etmeli ve enflasyonu mutlaka durdurmalıyız. Bunun için de sabırlı ve kararlı olmamız gerekiyor. Arz, talep, para ve maliye politikalarını eş güdümle yürüterek, bu süreci başarıyla tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.

Elitaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'ndaki hitabını hatırlatarak şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler'de yaptığı konuşma olağanüstü bir konuşmaydı. Filistin'den, Yemen'den, mazlum milletlerden, ezilen insanlardan bahsetti. 'Dünya 5'ten büyüktür.' dedi ve orada ayakta alkışlandı. Önümüzdeki süreçte başımız dik şekilde dünya milletleri topluluğunda en önde yer almak, sadece ümmetin değil tüm mazlum milletlerin savunucusu olmak istiyorsak, yaşanan hadiselerin ardından Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında daha güçlü durmamız gerekir."

"Terörsüz Türkiye hedefine kararlılıkla yürüyoruz"

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalara değinen Elitaş, terörün tamamen sonlandırılması konusunda kararlı olduklarını vurguladı.

Elitaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Terörsüz Türkiye'ye bölgede yüzde 95, İç Anadolu'da yüzde 65-70 oranında güçlü bir destek var. Bu sürecin temel şartı bellidir, terör örgütü silah bırakacak ve kendini feshedecektir. Şartlar kanunla belirlenir. Kanun çıktıktan sonra belirli süre içinde başvuran, eline silah almamış, suça fiilen bulaşmamış kişiler yasadan faydalanabilir. Ancak İmralı'dakinin, dağdakilerin ve bir cana kıyan ya da öldürme emri verenlerin bu haktan yararlanması asla mümkün değildir. Bizim amacımız 40 yılı aşkın süredir milletimizin canını yakan bu terör belasını tamamen gündemden çıkarmak ve kardeşliğimizi pekiştirmektir."

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş, Başakşehir'de muhtarlar ve STK temsilcileriyle bir araya geldi: - Son Dakika
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