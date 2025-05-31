AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ercan, Adana\'da konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, "Kadınların üretmesi, kazanması, kendi ayakları üzerinde durması yalnızca ekonomik güçlenme değil aynı zamanda toplumsal adaletin, aile bütünlüğünün ve ülkemizce kalkınmanın da teminatıdır." dedi.

Ercan, Adana Ticaret Odası'nda düzenlenen "Kadın Girişimcilik Sertifika Töreni"nde bu ülkenin kadınlarına inandıklarını söyledi.

Kadın girişimcilerin helal kazançla evlerine katkı sağladığı dile getiren Ercan, bu girişimlerle kadınların üretim çarkına can vererek memlekete umut olduğunu belirtti.

Kadınların üretime, girişimciliğe ve istihdama katılımını artırmak için çok sayıda politika ve programı hayata geçirdiklerini vurgulayan Ercan, "Kadınların üretmesi, kazanması, kendi ayakları üzerinde durması yalnızca ekonomik güçlenme değil aynı zamanda toplumsal adaletin, aile bütünlüğünün ve ülkemizce kalkınmanın da teminatıdır." diye konuştu.

Ercan, 2002'den önce kadınların iş hayatına katılımını önceleyen, kadın emeğini kalkınmanın merkezine alan bir vizyonun devlet politikası haline gelmediğine dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Kadın ya ev içi emeğiyle görünmez kılınıyor ya da kayıt dışı çalışma şartlarına mecbur bırakılıyordu. Cumhurbaşkanı'mız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde, AK Parti'nin ortaya koyduğu vizyoner sosyal politikalar sayesinde bu tablo kökten değişti. Kadının emeğini kıymetli gören, üretimin öznesi haline getiren bir kalkınma anlayışını bu ülkeye Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde bizler kazandırdık."

Kadınların iş gücüne katılım oranının 2002'de yüzde 28 olduğunu, bugün bu oranın yüzde 37'lere yükseldiğini ifade eden Ercan, kadın istihdam oranının yüzde 25'lerden yüzde 33'lere ulaştığını dile getirdi. Ercan, şunları söyledi:

"Kayıt dışı çalışan kadın oranı yüzde 73'lerden yüzde 33'lere geriledi. Kadın girişimcilerimizin oranı yüzde 13'ten yüzde 18'e çıktı. Bugün, burada sizlerin sayesinde bu oranımız çok daha yükselecek. Kamuda kadın istihdamı yüzde 49 seviyelerine ulaşmış durumda. Üniversite mezunu kadınlarımızın iş gücüne katılımı ise yüzde 68'leri aştı. 12. Kalkınma Planı'mız ile 2028 yılına kadar kadınların iş gücüne katılım oranını yüzde 40'lara, istihdam oranını ise yüzde en az 36,2'ye yükseltmeyi hedefliyoruz."

Ercan, ilgili bakanlıkların kadın girişimcilerin yolunu açmak için çok sayıda destek sunduğunu ifade etti.

AK Parti Kadın Kolları olarak kadınlara sunulan devlet desteklerinin sahadaki karşılığını güçlendirmek için kadınlarla omuz omuza çalıştıklarını belirten Ercan, "İş'te Kadın Kardeşim Projesi"ne ilişkin bilgi verdi. ???????

Bu yılın "Aile Yılı" ilan edildiğini hatırlatan Ercan, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'mız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğiyle, aileyi merkeze alan ve kadınlarımızın toplumdaki rolünü güçlendiren bir anlayışla, sosyal politikalarımızda yeni bir faza geçtik. 2025 yılını 'Aile Yılı' ilan ederek, hem aile yapısını korumaya yönelik politikalar geliştirildi hem de kadınların iş gücüne katılımını kolaylaştıran yeni uygulamalar hayata geçiriyoruz. Annelik izinlerinden esnek çalışma modellerine, kreş desteklerinden bakım yükünün paylaşılmasına kadar uzanan bu yeni yaklaşım, kadınlarımızın hem anneliği hem üretimi bir arada sürdürebilmesinin önünü açıyor. Tüm bu desteklerin ortak gayesi, kadınlarımızın sadece bir iş kurmalarını değil, sürdürülebilir başarı hikayeleri yazmalarını sağlamak. Çünkü biz biliyoruz ki kadının emeği değerlidir, kıymetlidir. Onun cesareti ailesine umut, ülkesine güç verir."

Programda, AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı ve AK Parti Adana Kadın Kolları Başkanı Hacer Söylemez de konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından KOSGEB destekli Girişimcilik Eğitim Programı'nı başarıyla tamamlayan 57 kadına sertifikaları verildi.