AK Parti rozeti takacak Cemil Tugay'dan ilk sözler: İzmir'i güzel şeyler bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AK Parti rozeti takacak Cemil Tugay'dan ilk sözler: İzmir'i güzel şeyler bekliyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti Genel Merkezi'ne geldi. Kendisini görüntüleyen basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Tugay, "İzmir'i güzel şeyler bekliyor" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti Genel Merkezi'ne geldi. Tugay'ın bugün düzenlenecek törenle resmen AK Parti'ye katılması bekleniyor. Binaya giriş yaptığı sırada açıklamalarda bulunan Tugay, "İzmir'i güzel şeyler bekliyor. Kimse merak etmesin," ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN MİLLETVEKİLLERİYLE BULUŞACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yasama yılının başlamasının ardından AK Parti milletvekilleriyle ilk toplantısını bugün gerçekleştirecek. AK Parti Kongre Merkezi'nde yapılacak toplantının saat 11.00'de başlaması planlanıyor. Erdoğan'ın toplantıda yeni yasama dönemine ilişkin değerlendirmelerde bulunması ve milletvekillerine önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

PAYLAŞILAN VİDEO OLAY OLDU 

AK Parti'nin resmi sosyal medya hesabından dün akşam saatlerinde paylaşılan video kısa sürede gündem oldu. AK Parti’nin paylaşımında İzmir’deki çöp sorununa gönderme yapılırken, videoda dikkat çeken ayrıntılara yer verildi. 7 Ekim tarihine işaret edilen videoda, çöp yığınlarının bulunduğu bir tepenin 'İzmir’in dağlarında çiçekler açar' melodisi eşliğinde çiçek açtığı görüldü.

TUGAY, ERDOĞAN'LA GÖRÜŞMÜŞTÜ

Cemil Tugay, 30 Eylül'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edilmişti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından Tugay, İzmir'in gündemindeki önemli konular ile kentin geleceğine ilişkin projeler hakkında Erdoğan'a bilgi verdiğini açıklamıştı.

İZMİR'DE 27 YIL SONRA BİR İLK

Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmesi halinde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde 27 yıl sonra siyasi parti değişimi yaşanacağı belirtiliyor.

İzmir Büyükşehir BelediyesiCemil TugayAK PartiGüncelSözlerİzmirSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • yunus ayna yunus ayna:
    İzmir seni istemiyor . istifa et onurunla yaşa ! 26 19 Yanıtla
    128547Ab& 128547Ab&:
    Niyeki Silivri' daha 560 milyar i geri vermedi Yunus totoş 6 16
  • Goksan Yıldız Goksan Yıldız:
    Onurlu insanlar şerefi için yaşar omurga da herkeste olmaz o yüzden hiçbirimiz satılık değiliz onurlu ol ve istifa et öyle geç AKP'ye 20 10 Yanıtla
    zerdelci@hotmail.com [email protected]:
    istifa etti ya, biraz haber takip et, içi boş siyaset yapme, oku, öğren 3 12
  • Sami UYAROĞLU Sami UYAROĞLU:
    yazıklar olsun 17 13 Yanıtla
  • sezaidurann10 sezaidurann10:
    komiklik yapıyor bir yerleri kaşındı herhalde 12 9 Yanıtla
    Bayram ÖZSOY Bayram ÖZSOY:
    fon krizini akıllarınca unutturma taktikleri. ne onu unuttuk ne de bunu unuturuz. aksam da gorursun cemil efendi. 7 2
    eser demir eser demir:
    Kubilay laiklik niye bu kadar giriyo sana hani dinde zorlama yoktu 7 1
  • tastekina061 tastekina061:
    Sözün bittigı yer ha hero yada mero dedi 8 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uygulama noktasında silahlı saldırı 1 polisimiz şehit oldu, zanlı intihara kalkıştı Uygulama noktasında silahlı saldırı! 1 polisimiz şehit oldu, zanlı intihara kalkıştı
20 milyar lirayla yurt dışına kaçan Nacar asgari ücretli makam şoförüymüş 20 milyar lirayla yurt dışına kaçan Nacar asgari ücretli makam şoförüymüş
Uçakta skandal görüntü Önünde oturan çift gördüklerine inanamadı Uçakta skandal görüntü! Önünde oturan çift gördüklerine inanamadı
Buraya kadarmış Güle güle Montella Buraya kadarmış! Güle güle Montella
Suçu çok ağır Suudi Arabistan’da göçmen işçi idam edilecek Suçu çok ağır! Suudi Arabistan’da göçmen işçi idam edilecek
Fatma Betül Sayan Kaya’ya bir darbe de ünlü oyuncudan Fatma Betül Sayan Kaya'ya bir darbe de ünlü oyuncudan
TFF düğmeye bastı Montella’nın yerine Arda Turan geliyor TFF düğmeye bastı! Montella'nın yerine Arda Turan geliyor
Evrakları yakarken suçüstü Belediyeyi sarsan operasyon böyle başladı Evrakları yakarken suçüstü! Belediyeyi sarsan operasyon böyle başladı
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti Genel Merkezi’nde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti Genel Merkezi'nde
11:38
AK Parti’de tarihi gün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri tezahüratla kesildi: İzmir bugün bir başka
AK Parti'de tarihi gün! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri tezahüratla kesildi: İzmir bugün bir başka
11:30
İnsanlar ev bulamazken Simeone’nin 180 dairesi olduğu ortaya çıktı
İnsanlar ev bulamazken Simeone'nin 180 dairesi olduğu ortaya çıktı
11:26
PKK silahları tamamen bırakıyor DEM Partili Bakırhan tarih verdi
PKK silahları tamamen bırakıyor! DEM Partili Bakırhan tarih verdi
11:18
Sıra geldi Kaan Ayhan’a Sadece 1 dakika oynamıştı
Sıra geldi Kaan Ayhan'a! Sadece 1 dakika oynamıştı
10:45
Rozeti takılmadan ilk hamlesini yaptı Cemil Tugay, Erdoğan’ı takibe aldı
Rozeti takılmadan ilk hamlesini yaptı! Cemil Tugay, Erdoğan'ı takibe aldı
10:44
Türkiye’de denizden hazine çıktı Hemen teslim etti
Türkiye'de denizden hazine çıktı! Hemen teslim etti
10:26
AK Parti tabanını rahatsız eden görüntü: Bunlar neyi kutluyor
AK Parti tabanını rahatsız eden görüntü: Bunlar neyi kutluyor?
10:24
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti Genel Merkezi’nde
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti Genel Merkezi'nde
10:12
Evrakları yakarken suçüstü Belediyeyi sarsan operasyon böyle başladı
Evrakları yakarken suçüstü! Belediyeyi sarsan operasyon böyle başladı
10:01
Fatma Betül Sayan Kaya’ya bir darbe de ünlü oyuncudan
Fatma Betül Sayan Kaya'ya bir darbe de ünlü oyuncudan
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2026 12:04:17. #7.13#
SON DAKİKA: AK Parti rozeti takacak Cemil Tugay'dan ilk sözler: İzmir'i güzel şeyler bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei