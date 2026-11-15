AK Parti Genel Sekreteri İnan, KKTC'nin 43. kuruluş yıl dönümünü kutladı:

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, " Kıbrıs, şehitlerimizin emaneti, milletimizin ortak vicdanı ve vazgeçilmez milli davamızdır. Kıbrıs Türk halkının hürriyeti, bizim hürriyetimizdir." ifadesini kullandı.

İnan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 43. yıl dönümü dolayısıyla NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 43. kuruluş yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Kıbrıs, şehitlerimizin emaneti, milletimizin ortak vicdanı ve vazgeçilmez milli davamızdır. Kıbrıs Türk halkının hürriyeti bizim hürriyetimizdir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Kıbrıs Türkü'nün egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statüsünü kararlılıkla savunmayı sürdüreceğiz. KKTC'nin dünyada hak ettiği yeri alması için aynı inançla çalışmaya devam edeceğiz. KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ı ve bütün aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin bayram sevincini yürekten paylaşıyorum. Dün olduğu gibi bugün de yarın da biriz, beraberiz."