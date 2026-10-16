AK Parti Genel Sekreteri İnan, Özgür Özel'e 'İzmir düşmanı' diye seslendi - Son Dakika
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AK Parti Genel Sekreteri İnan, Özgür Özel'e 'İzmir düşmanı' diye seslendi

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AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına sosyal medyadan tepki gösterdi. İnan, Özel'e İzmir'in rüşvet pazarlığı yapacağı bir şehir olmadığını ve belediye başkanlarını emir eri gibi göremeyeceğini söyledi.

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına ilişkin, " İzmir, senin rüşvet pazarlığı yapacağın, siyasi hesaplarına rehin alacağın bir şehir olmadı, olmayacak. Bu şehri tapulu malın, belediye başkanlarını da emir erin gibi göremezsin." ifadelerini kullandı.

İnan, sosyal medya hesabından, Yeni Parti Genel Başkanı Özel'in bir televizyon kanalındaki açıklamalarına dair değerlendirmede bulundu.

AK Parti Genel Sekreteri İnan, şunları kaydetti:

"İzmir benim 'kılıç hakkım' diyen İzmir'e ganimeti gözüyle bakan İzmir düşmanı Özgür Özel. Senin kimleri hangi 'saik'lerle hangi hesaplarla nereye aday gösterdiğini açıklattırma bize. İzmir, senin rüşvet pazarlığı yapacağın, siyasi hesaplarına rehin alacağın bir şehir olmadı, olmayacak. Bu şehri tapulu malın, belediye başkanlarını da emir erin gibi göremezsin. İzmirlilerin iradesi üzerinde şahsi vesayet kuramazsın. Belediye başkanlarımızı hedef alan o çirkin üslubunu ve boş tehditlerini bırak. Tüm belediye başkanların senin hukuksuz, gayrimeşru taleplerinden bıktı. O kirli ağzını ve boş tehditlerini belediye başkanlarımızın üzerinden çek."

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın, İzmir ve İzmirliler için, şehrin sorunlarını çözmek, beklediği hizmetleri hayata geçirmek için çalıştığını belirten İnan, "Siyasi hesabın bozuldu diye İzmir'in hesabını bozamazsın. İzmir'e hizmet gelmesine, yatırım gelmesine, bu şehrin hak ettiği imkanlara kavuşmasına engel olamayacaksın. İzmir seni de senin İzmir'e yaptığın kötülükleri de unutmayacak. İzmir'e olan bu düşmanca tavrınla, ömrünün sonuna kadar 'İzmir düşmanı' olarak anılacaksın." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA
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