AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu, sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeye ilişkin çalışmaları anlattı - Son Dakika
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AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu, sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeye ilişkin çalışmaları anlattı

AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu, sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeye ilişkin çalışmaları anlattı

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeye ilişkin çalışmaları anlattı. Yenişehirlioğlu, toplumun bütün kesimlerini dinlediğini ve herkesle görüştüğünü belirtti. Sokak köpeklerinin uyutulmasını içeren düzenlemelerin henüz kesinleşmediğini ifade eden Yenişehirlioğlu, çalışmalarını Grup Başkanına ve Tarım Komisyonu'na sunacağını söyledi.

29.05.2024 15:56
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AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeye ilişkin, "Şu an bir 10 gün daha çalışacağım. Toplumun bütün kesimlerini dinliyorum. Liste çok kabarık, gazeteciler, sanatçılar, akademisyenler, uzmanlar, toplum önderleri, mağdur aileleri, dernekler, vakıflar, aklınıza gelebilecek pek çok insan. Hiçbir kıstas ve filtreleme yapmaksızın herkesle görüşüyorum" dedi.

AK Parti'li Yenişehirlioğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yenişehirlioğlu, sokak köpekleri sorununun çözümüne ilişkin yasal düzenleme çalışmalarını anlatarak, "Grup Başkanımız, grup başkan vekilleri ile görüşecek. Muhalefet içerisinde bu konuda görüş bildirecek olan milletvekillerini tespit edecekler. O milletvekillerinin isimleri bana gelecek. Ondan sonra ben görüşeceğim. Tarihini bilmiyorum. Grup Başkanımızdan bekliyorum. Şu an herhalde bir 10 gün daha çalışacağım. Toplumun bütün kesimlerini dinliyorum. Liste çok kabarık, gazeteciler, sanatçılar, akademisyenler, hatta yurt içinde ve yurt dışında vazife yapan akademisyenler, uzmanlar, toplum önderleri, mağdur aileleri, dernekler, vakıflar, aklınıza gelebilecek pek çok insan. Hiçbir kıstas ve filtreleme yapmaksızın herkesle görüşüyorum" ifadelerini kullandı.

Çalışmanın sokak köpeklerinin uyutulmasını içeren düzenlemeler içerip içermediği sorulan Yenişehirlioğlu, "Ortada bir tasarı, kesinleşmiş bir şey yok; teklif var. Komisyon'da konuşulacak, onun başkanlığını malum Tarım Komisyonu yürütecek. Ben çalışmalarımı, görüşmelerimi derleyip toparlıyorum. Onların tamamını Grup Başkanımıza ibraz edeceğim. Tarım Komisyonu'nda birçok partinin temsilcisi var. Tarım Komisyonumuzun Başkanına da vereceğim. O da tartışılacak, konuşulacak. Ortada kesin bir şey yok henüz" diye konuştu. Yenişehirlioğlu, bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir sunum yapılıp yapılmadığı sorusuna, "Sonrasında yapılır. Bakanlar kendi arasında yapmış olmalılar" dedi.

Haber-Kamera: Muhammet BAYRAM/ANKARA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu, sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeye ilişkin çalışmaları anlattı - Son Dakika

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