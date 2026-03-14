AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu Sinop'ta konuştu Açıklaması
AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu Sinop'ta konuştu Açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu Sinop\'ta konuştu Açıklaması
14.03.2026 21:20
AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, "Bölgesel bir gerilimin büyümesi, ekonomik dengeleri sarsar, küresel güvenliği tehdit eder. Bu nedenle Türkiye, yangının büyümeden söndürülmesi için diplomatik çabalarını kararlılıkla sürdürmektedir." dedi.

Yenişehirlioğlu, AK Parti Sinop İl Başkanlığınca bir düğün salonunda düzenlenen Teşkilat İftarı programına katıldı.

Yenişehirlioğlu, burada yaptığı konuşmada, AK Parti teşkilatları olarak milletle omuz omuza, gönül gönüle yürümeye devam ettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürünen bu yolda 23 yıldır millete hizmet etmeyi sürdürdüklerini anlatan Yenişehirlioğlu, "Bu süreçte elde edilen kazanımlar, verilen mücadeleler ve ortaya konulan irade, Türkiye'nin nereden nereye geldiğini açıkça ortaya koymaktadır. Bugün güçlü bir Türkiye varsa, bu milletine güvenen bir liderliğin ve gece gündüz demeden çalışan teşkilatların eseridir." diye konuştu.

Türkiye'nin dünyanın en kritik coğrafyalarından birinde yer aldığına dikkati çeken Yenişehirlioğlu, "Etrafımızda yaşanan gelişmeler, sadece bölgeyi değil, tüm dünyayı etkileyen sonuçlar doğuruyor. Gazze'de yaşanan insanlık dramı, Suriye'de yıllardır süren acılar, Ukrayna-Rusya Savaşı ve son dönemde İran ile ilgili artan gerilim. Tüm bu gelişmeler, bölgemizin ne kadar hassas bir dengede olduğunu bir kez daha göstermektedir. Bu süreçte Türkiye, her zaman hakkın, adaletin ve barışın yanında durmuştur." ifadesini kullandı.

Yenişehirlioğlu, Türkiye'nin bu süreçte yaşanan gelişmeleri yakinen takip ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu güçlü liderlik sayesinde ülkemiz, krizleri doğru okuyan, soğukkanlı hareket eden ve çözüm için aktif rol üstlenen bir konumda bulunmaktadır. Önceliğimiz çatışmaların büyümesini engellemek, ateşkesi sağlamak ve diyalog kanallarını açık tutmaktır. Çünkü biliyoruz ki, savaşın kazananı olmaz. Her çatışma, geride acı, gözyaşı ve belirsizlik bırakır. Bölgesel bir gerilimin büyümesi, ekonomik dengeleri sarsar, küresel güvenliği tehdit eder. Bu nedenle Türkiye, yangının büyümeden söndürülmesi için diplomatik çabalarını kararlılıkla sürdürmektedir."

Programa, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, AK Parti İl Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, MHP İl Başkanı Hikmet Çınar, belediye başkanları ve partililer katıldı.

Kaynak: AA

21:54
Galatasaray, RAMS Başakşehir karşısında şampiyonluk ateşini yaktı
Bahçeli'den Lübnan için "seçenekler tartışılsın" çağrısı: Beyrut düşerse bölgenin jeopolitik dengesi sarsılır
21:17
Hark Adası saldırısı sonrası İran'dan BAE'ye üstü kapalı tehdit
İsrail füzesinin hayattan kopardığı Fırat'ın öldüğü TIR'ın görüntüleri ortaya çıktı
19:45
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, üç komşu ülkenin ismini saydı: Bize saldırı hazırlığındalar
Zelenski'den Trump ile arasındaki yaş farkına kızdıracak yorum: Baba gibi yaklaşıyorum
