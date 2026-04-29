Ak Parti Grup Toplantısında Slogan Atan Partililer ile Gazeteciler Arasında Gerilim

29.04.2026 16:51  Güncelleme: 17:03
AK Parti'nin TBMM'deki grup toplantısı esnasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını takip etmek üzere basın locasında bulunan gazeteciler ile basın locasının arkasında slogan atan partililer arasında gerilim yaşandı. Slogan atılması üzerine gazeteciler konuşmayı duyamadıkları gerekçesiyle partilileri uyardı.

AK Parti'nin grup toplantısında gazetecilere ayrılan basın locasında, partililerin slogan atmasıyla partililer ile Erdoğan'ı takip eden gazeteciler arasında gerilim yaşandı. Erdoğan'ın konuşmasını dinleyerek not alan gazetecilerin tam arkasında yer alan partililer "Gençlik burada, reisinin yanında" sloganları atınca, gazeteciler partilileri, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı duyamadıkları" gerekçesiyle uyardı.

Ardından bir partili gazetecilere yönelik, "Reis konuşuyor, dinlemeyecek miyiz, burada olmayacak mıyız? Sesini kıs, gürültü yapıyorsun, reis konuşuyor" ifadelerini kullandı. Gazeteciler orada not aldıklarını ve duyamadıklarını söyleyerek tepki gösterdi. Ardından bir partilinin araya girerek ortamı sakinleştirmeye çalıştığı görüldü. Gerilim sonrası partililer bir kez daha slogan attı ve daha sonra aynı olay tekrarlanmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın özgürlüğünden bahsediyordu

Söz konusu gerilim, Erdoğan'ın konuşmasında basın özgürlüğünden bahsettiği anlara denk geldi. Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetmişti:

"Hak ve hürriyetlerin genişletilmesinden, devlete çöreklenmiş oligarşik yapılarla mücadeleye; siyaset odaklarının geriletilmesinden milli iradenin güçlendirilmesine kadar her alanda cumhuriyet tarihinin en büyük reformlarına imza attık, birçok alanda sessiz devrimler gerçekleştirdik. Ana muhalefet gibi lafa gelince basın özgürlüğünden dem vurup sırf yolsuzluklarını gösteriyorlar diye kürsüden basına parmak sallayanlardan, basın mensuplarını küstahça tehdit edenlerden olmadık. Eleştirilere tahammül gösterdik, yapıcı önerilere kulak verdik. Hukuksuzluklar karşısında hakkımızı yine hukukun içinde aradık. 'Onu kapatacağız, şunun kapısına kilit vuracağız, hepinizden hesap soracağız' gibi anti demokratik yollara asla tevessül etmedik."

Bakınız, burada yıllardır bizi basın özgürlüğü konusunda topa tutanların iki yüzlü tavrına kısa bir parantez açmak istiyorum. Biz hafta sonu İstanbul'da 100 bin konutun kura çekim törenini yaparken aynı saatlerde CHP Genel Başkanı, belediye başkanları ile toplantıdaydı. Toplantı sonrasında çıktı, yine ipe sapa gelmez bir sürü ithamda bulundu. Son derece seviyesiz ifadelerle şahsımızı ve partimizi hedef aldı. İçinde zerre kadar vizyonun, projenin, nezaketin olmadığı; Türkiye'nin ana muhalefet partisine asla yakışmayan bir üsluba dinleyenler muhatap oldu.

Bir defa şu derin çelişkiyi herkes görüyor. Yolsuzlukla yargılanan belediye başkanları karşısında kuzu kesilenler; bakıyorsunuz basın mensuplarına karşı aslan postuna bürünüyor. Rüşvet pazarlığı yapanlara iki laf edemeyenler, kürsüden önlerine gelene tehditler savuruyor. Yıllarca basın özgürlüğünden, farklı seslere ve görüşlere saygılı olmaktan, eleştirilere kulak vermekten bahsettiler, ama daha ortada hiçbir şey yokken onu bunu tehdit etmeye başladılar. Bu mu sizin basın hürriyetinden anladığınız? Bu mu sizin özgürlük ve demokrasi anlayışınız? Bu mu sizin siyaset tarzınız? Kendini dev aynasında görenlere sadece şunu söylemek isterim. Beyler, cürmünüz kadar yer yakarsınız. Tehditle, şantajla, dozunu devamlı artırdığınız hakaret senfonileriyle bu ülkede kimseyi sindiremezsiniz."

Eski Bakan Soylu ile muhabir arasında da gerilim yaşandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması öncesinde gazetecilerin Bakanlardan değerlendirme aldıkları esnada eski İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu ile NOW Haber muhabiri arasında gerginlik yaşandı. NOW Haber muhabiri Soylu'ya Gülistan Doku dosyasıyla ilgili bir soru sormak ve bunu kayıt almak isterken Soylu'nun fiziksel müdahalesiyle karşılaştı. Soylu, muhabirin koluna vurarak görüntü almasını engelledi.

Kaynak: ANKA

Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş: Üniversite rektörü otopsiye müdahale etti Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş: Üniversite rektörü otopsiye müdahale etti
Seyir halindeki tur otobüsü alev topuna döndü Seyir halindeki tur otobüsü alev topuna döndü
Japon otomotiv devi Honda, İzmir’de üretime başladı Japon otomotiv devi Honda, İzmir'de üretime başladı
Tatilde kalbi duran genç oyuncu Oktay Çubuk korkuttu Tatilde kalbi duran genç oyuncu Oktay Çubuk korkuttu
Günlerdir süren krizin ardından madenciler polislere çiçek verdi Günlerdir süren krizin ardından madenciler polislere çiçek verdi
Kağıthane’de okul servisi evin çatısına düştü Kağıthane'de okul servisi evin çatısına düştü
Eylemlerini sonlandıran maden işçileri İçişleri Bakanı Çiftçi’yi ziyaret etti Eylemlerini sonlandıran maden işçileri İçişleri Bakanı Çiftçi'yi ziyaret etti

16:59
Altın için kritik saatler Tüm gözler bu akşam açıklanacak kararda
Altın için kritik saatler! Tüm gözler bu akşam açıklanacak kararda
16:45
Bu kadarına da pes Veliler okulda 8 yaşındaki çocukları dövdü
Bu kadarına da pes! Veliler okulda 8 yaşındaki çocukları dövdü
16:41
Mourinho’dan Real Madrid iddialarına yanıt
Mourinho'dan Real Madrid iddialarına yanıt
16:31
Ziraat Türkiye Kupası’nın final yeri ve tarihi belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nın final yeri ve tarihi belli oldu
14:32
İsrail’in uykularını kaçıran tatbikat 100 metre yakınına bomba yağdıracaklar
İsrail'in uykularını kaçıran tatbikat! 100 metre yakınına bomba yağdıracaklar
14:20
Cinayet anı kamerada Genç avukatı güpegündüz böyle öldürdüler
Cinayet anı kamerada! Genç avukatı güpegündüz böyle öldürdüler
13:44
MİT “çok gizli“ belgeyi paylaştı İşte Humeyni’nin Türkiye’deki adresi ve kod adı
MİT "çok gizli" belgeyi paylaştı! İşte Humeyni'nin Türkiye'deki adresi ve kod adı
