AK Parti Güzelyurt Gençlik Kolları Başkanı Hayatını Kaybetti, 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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AK Parti Güzelyurt Gençlik Kolları Başkanı Hayatını Kaybetti, 3 Kişi Yaralandı

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, AK Parti Güzelyurt Gençlik Kolları Başkanı Okan Yalçın hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı. Kazada, Yalçın'ın yönetimindeki hafif ticari araç, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı ve hurda yığınına döndü. Yaralılar, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Soruşturma devam ediyor.

12.06.2024 08:19
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AKSARAY'da, otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, AK Parti Güzelyurt Gençlik Kolları Başkanı Okan Yalçın (29) yaşamını yitirdi, 3 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Güzelyurt ilçesi Selime beldesi yakınlarında meydana geldi. Okan Yalçın yönetimindeki 68 KA 151 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Resul Kayabaşı'nın (32) kullandığı 68 ABM 823 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan hafif ticari araç, şarampole devrildi. Kazada hurda yığınına dönen hafif ticari aracın sürücüsü Okan Yalçın olay yerinde yaşamını yitirdi, yanındaki Enes Abay (22) ve diğer sürücü Resul Kayabaşı ile yanındaki Emre Demircan (33) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı 3 kişi ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların, durumlarının ağır olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel AK Parti Güzelyurt Gençlik Kolları Başkanı Hayatını Kaybetti, 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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