AK Parti Güzelyurt Gençlik Kolları Başkanı Okan Yalçın'ın Cenazesi Toprağa Verildi

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HASTANEDEN DÖNÜYORMUŞ

Aksaray'daki kazada yaşamını yitiren AK Parti Güzelyurt Gençlik Kolları Başkanı Okan Yalçın'ın cenazesi, ilçedeki Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi. Yalçın'ın kazada yaralanan arkadaşı Enes Abay'ı, MR çekimi için hastaneye götürüp, ardından dönüşe geçtikleri öğrenildi. Kazada yaralanan Abay'ın da tedavisinin ardından taburcu olduğu belirtildi. Diğer yaralılar, otomobil sürücüsü Resul Kayabaşı ile yanındaki Emre Demircan'nın tedavilerinin devam ettiği bildirildi.