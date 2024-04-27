AK Parti Heyeti Beypazarı Doğal Maden Suyu Tesislerini İnceledi - Son Dakika
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AK Parti Heyeti Beypazarı Doğal Maden Suyu Tesislerini İnceledi

AK Parti Heyeti Beypazarı Doğal Maden Suyu Tesislerini İnceledi

AK Parti heyeti, Beypazarı Doğal Maden Suyu tesislerini ziyaret ederek incelemede bulundu. Heyet, tesisleri gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, yerli üretici ve markaların önemine vurgu yaparak, maden suyunun hijyenik şartlarda sunulmasından memnuniyet duyduklarını belirtti. Beypazarı Maden Suyu Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Ercan ise dünya çapında tercih edilen maden suyu olduklarını ve üretim süreçlerinin Sağlık Bakanlığı tarafından düzenli olarak denetlendiğini ifade etti.

27.04.2024 17:17
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AK Parti heyeti, Beypazarı Doğal Maden Suyu tesislerini ziyaret ederek incelemede bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir, Ankara İl Başkan Yardımcısı Serkan Korkutata, eski milletvekili Hacı Turan ve eski Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Beypazarı Maden Suyu Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Ercan'ı ziyaret etti.

Tesisleri gezerek incelemede bulunan heyet, Ercan'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Usta, burada yaptığı açıklamada, yerli üretici ve markaların ülke ekonomisi için çok önemli olduğuna işaret etti.

Doğal kaynağından çıkan maden suyunun halka en hijyenik şartlarda sunulmasından memnuniyet duyduklarını belirten Usta, "Her hafta Sağlık Bakanlığımız tarafından denetlenen, insan eli değmeden steril şartlarda, kapalı ortamlarda şişelenen, güvenle içilebilecek maden suyunu ve sağlık açısından her türlü şartları sağlayan bu tesisi görmekten büyük mutluluk duyduk." dedi.

Ankara milletvekilleri olarak, bir süre önce Beypazarı maden suyu ile ilgili haberler üzerine yerli ve milli ürünlerine sahip çıkmak amacıyla ziyareti yaptıklarını anlatan Usta, "Gayet güvenle ve huzur içinde tadı da çok güzel olan maden suyunu rahatlıkla tüketebiliriz. Biz de herkese tavsiye ediyoruz. Başarılarından dolayı sanayici Niyazi beyi tebrik ediyoruz. Bir aile şirketi olarak inanılmaz özveriyle istenilen şartları tamamen yerine getirerek güzel bir tesis oluşturmuşlar. Beypazarı maden suyunun dünyadaki pazarlarda artan hacmiyle başarısının devamını dileriz." ifadelerini kullandı.

"Beypazarı maden suyunun değerleri Dünya Sağlık Örgütü kriterlerine uygundur"

Ercan ise dünyadaki en ileri teknolojiye sahip maden suyu şişeleme makine parkına sahip olduklarını dile getirerek, "Beypazarı olarak 30'u aşkın ülkeye yaptığımız ihracatla dünya çapında tercih edilen maden suyu konumundayız. Tüm üretim süreçlerinde Sağlık Bakanlığı tarafından denetim ve analizler düzenli olarak yapılmaktadır. Beypazarı maden suyunun değerleri, Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa Birliği mineralli su kriterleri ile Türkiye Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelik kriterlerine uygundur." açıklamasında bulundu.

Son zamanlarda İsviçre'deki mevzuat farklılığından dolayı ortaya çıkan haberlere ilişkin tüketicilerin markaya sahiplenici yaklaşımının kendilerini çok duygulandırdığını belirten Ercan, şunları kaydetti:

"Bu kadar sevilen ve güvenilen bir marka olmanın sorumluluğunu bir kez daha üzerimizde hissettik. Objektif yayıncılık anlayışıyla kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi konusunda çaba gösteren gazetecilerimizin, uzman doktorlarımızın ve tüketicilerimizin destekleri çok güzel enerji oluşturdu. Milletvekillerimizin desteklerini de arkamızda hissetmek bizleri gururlandırdı. Bir marka kolay oluşmuyor. Üç kuşaktır ilmek ilmek dokuyarak bugünlere getirdiğiniz markamız, sadece Beypazarı'mızın değil, ülkemizin önemli bir değeridir. 67 yıldır olduğu gibi tamamen doğal olan ürünümüzü en hijyenik koşullarda tüketicilerimize buluşturmak için çalışmaya devam edeceğiz."

Ercan, ziyaretlerinden dolayı AK Parti heyetine teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Heyeti Beypazarı Doğal Maden Suyu Tesislerini İnceledi - Son Dakika

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