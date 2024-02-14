AK Parti İBB Adayı Murat Kurum, Erzincan İliç'teki maden ocağı faciasıyla ilgili açıklamalarda bulundu - Son Dakika
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AK Parti İBB Adayı Murat Kurum, Erzincan İliç'teki maden ocağı faciasıyla ilgili açıklamalarda bulundu

AK Parti İBB Adayı Murat Kurum, Erzincan İliç\'teki maden ocağı faciasıyla ilgili açıklamalarda bulundu

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum, Erzincan İliç'teki maden ocağındaki faciayla ilgili açıklamalarda bulundu. Kurum, işletmenin çevresel etki denetimlerinin sıkı bir şekilde yapıldığını ve çevre mevzuatına uygun olup olmadığının 135 kez denetlendiğini belirtti. İşletmeye çevre kanunundaki en üst sınırdan idari para cezası verildiğini ve 3 ay süreyle mühür vurulduğunu ifade eden Kurum, işletmenin çevreyi kirletmesi nedeniyle suç duyurusunda bulunulduğunu söyledi.

14.02.2024 17:51  Güncelleme: 17:51
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Burak KESKİNCİ/ AK Parti İBB Adayı Murat Kurum Erzincan İliç'teki maden ocağındaki faciayla ilgili açıklamalarda bulundu. Kurum"  Bakanlığım döneminde, söz konusu bu işletmeye verilen ÇED raporunu dile getiriyorlar. Çevre Bakanlığı sadece çevresel etkileri denetler. İşletme; çevreye, doğaya zarar veriyor mu, vermiyor mu buna bakar! Bakanlığımız döneminde, bu işletmenin çevresel etki denetimleri çok sıkı bir şekilde yapıldı. Bu işletmenin çevre mevzuatına uygun iş yapıp yapmadığı, tam 135 kez denetlendi. 21 Haziran 2022'de, işletmeye Çevre Kanunu'ndaki en üst sınırdan idari para cezası verildi. İşletmenin faaliyetinde çevre mevzuatı kapsamında görülen eksiklikler nedeniyle; 3 ay kapısına mühür vuruldu.  Bununla da kalınmayıp; işletmenin çevreyi kirletmesi nedeniyle; Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu" dedi.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: AK Parti İBB Adayı Murat Kurum, Erzincan İliç'teki maden ocağı faciasıyla ilgili açıklamalarda bulundu - Son Dakika
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