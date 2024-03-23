AK Parti İl Başkanı ve Belediye Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın katıldığı mitinge teşekkür etti

AK Parti İl Başkanı Koray Erdoğan ve Belediye Başkanı adayı Hüseyin Filiz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen mitinge katılanlara teşekkür etti.
Erdoğan, parti binasında yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı'nın 9 yıl sonra Çankırı'yı ziyaret ettiğini söyledi.
Programa katılan herkese teşekkür eden Erdoğan, "Emniyet kayıtlarında 45 bin civarında katılım vardı. Bu, Çankırı tarihinde bir ilktir. Aynı şekilde mitingimizi canlı yayınlarla vatandaşlarımıza ulaştırdığınız için basın mensuplarına teşekkür ediyorum. Görevli polis memurlarına, sağlık çalışanlarına, başta Valimiz, Emniyet Müdürümüze, Sağlık Müdürümüze teşekkür ediyorum." dedi.
Seçime kısa bir süre kaldığını, pazar günü milletin sandıkta en hayırlı kararı vereceğini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:
"Bizim için mutlu olan, gururlandıran kısımlardan biri de Cumhurbaşkanımız, 'TOKİ ve kentsel dönüşüm bizden, fabrikalar Hüseyin Bey'den' demesi. Hüseyin Bey'e güveni, teşkilata güvenini gösterir. Hüseyin Bey organize sanayi bölgesi kurduğunda kimse inanmıyordu, Japonlar buraya gelecek yatırım yapacak diye. Şu an 6 bin civarında çalışan, 14 fabrika var. Bu sayıya 30-40 daha eklenecek. Yer müsait, yatırımcı var. İnşallah hayırlısı ile şehrimizin gelişmesi, büyümesi için bütün gücümüzle gayret sarf edeceğiz. Organizasyonda sabahlara kadar bayrak asan, bu işin zahmetini üstlenen gençlik kolları başkanımıza ve üyelerine, kadın kollarımıza, merkez ilçe başkanımıza tüm teşkilatlarımıza çok teşekkür ediyorum. 9 yıl sonra Cumhurbaşkanını, Cumhurbaşkanımıza ve parti kimliğimize yakışır şekilde ağırladık. En büyük teşekkürü de hem ramazan hem de soğuk olmasına rağmen alana gelen vatandaşlarımıza yapıyoruz."
Filiz de organizasyonda emeği geçenlere ve mitinge gelen vatandaşlara teşekkür ederek, "Bu, İl Başkanımızın Cumhurbaşkanımızı ilk ağırlama mitingiydi. Ekibiyle sabahlara kadar çalıştı. Mitingin oluşumunda İl Başkanımız organizenin başındaydı, ona çok teşekkür ediyorum. Çankırı tarihinde rekor katılım vardı mitingde. 45 bin sayısını Cumhurbaşkanımız teyit ettirdi birkaç yerden. Cumhurbaşkanımızın kentsel dönüşüm ve TOKİ'yi söylemesi çok önemliydi. Konut meselesi Cumhurbaşkanımız tarafından teminat altına alınırsa fabrikanın gelmesi zaten kolaydı. Bu işin çözüme kavuşması lazımdı Çankırı'nın büyümesi için." ifadelerini kullandı.
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