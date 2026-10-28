AK Parti İl Koordinatörü Toklu, Bilecik Pazaryeri'nde ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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AK Parti İl Koordinatörü Toklu, Bilecik Pazaryeri'nde ziyaretlerde bulundu

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AK Parti İl Koordinatörü Toklu, Bilecik Pazaryeri\'nde ziyaretlerde bulundu
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AK Parti Genel Merkez İl Koordinatörü Mustafa Toklu, Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Belediye Başkanı Zekiye Tekin'i ve ilçe teşkilatını ziyaret etti. Toklu, teşkilat mensuplarına birlik içinde çalışmalarını ve vatandaşlarla bire bir iletişim kurmalarını tavsiye etti.

AK Parti Genel Merkez İl Koordinatörü Mustafa Toklu, Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Toklu, beraberinde AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleriyle Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'i ziyaret etti.

Ziyarette, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Belediye ziyaretinin ardından AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanlığına geçen Toklu, İlçe Başkanı Yaşar Karabey, Kadın Kolları Başkanı Büşra Kanat ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Teşkilat mensuplarına birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarını sürdürmeleri yönünde tavsiyelerde bulunan Toklu, vatandaşlarla bire bir iletişim kurmanın ve kapı kapı ziyaretlerle gönüllere dokunmanın önemine değindi.

Kaynak: AA
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