AK Parti İlçe Başkanlığına Saldırı: Şüpheli Gözaltında

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Kütahya'nın Emet ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı binasına yapılan saldırıya ilişkin soruşturmada güvenlik ve mobese kamerası incelenerek, şüphelinin A.A. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınıp sağlık kontrolünden geçirilen A.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.