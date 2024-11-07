AK Parti ile Birleşik Rusya Arasında Protokol İmzalandı - Son Dakika
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AK Parti ile Birleşik Rusya Arasında Protokol İmzalandı

AK Parti ile Birleşik Rusya Arasında Protokol İmzalandı

AK Parti, Birleşik Rusya ile işbirliği protokolü imzaladı, ilişkiler güçlendiriliyor.

07.11.2024 15:19
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AK Parti, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in partisi Birleşik Rusya ile ilişkilerin geliştirilmesine ilişkin protokol imzaladı.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala başkanlığında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Korkmaz ve beraberindekilerden oluşan heyet Moskova'daki temaslar kapsamında Birleşik Rusya Partisini ziyaret etti. Ziyarette Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç de hazır bulundu.

Ala ve beraberindeki heyet, Birleşik Rusya Partisi Genel Konsey Sekreteri, Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Birinci Yardımcısı Vladimir Yakuşev, Birleşik Rusya Partisi Yüksek Konseyi Üyesi Andrey Klimov ve beraberindeki heyetle görüştü.

Görüşmede, AK Parti ile Birleşik Rusya Partisinin 2009'da imzaladığı mutabakat zaptına ek olarak, 2025-2027 Yıllarını Kapsayan İşbirliğinin Genişletilmesi ve Derinleştirilmesine İlişkin Protokol imzalandı.

Protokol, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya ile Birleşik Rusya Partisi Yüksek Konseyi Üyesi Klimov tarafından imzalandı.

AK Parti Genel Başkanvekili Ala, burada yaptığı konuşmada, AK Parti olarak bugüne kadar 13 ülkeden siyasi partiler ile mutabakat antlaşması imzaladıklarını bildirdi. Bunların dışında 13 ülke ile de görüşmelerin devam ettiğine dikkati çeken Ala, AK Parti ve Birleşik Rusya Partisi arasındaki ilişkilerin 21 Kasım 2009 tarihli kurumsal işbirliğine ilişkin mutabakat anlaşması ile resmiyet kazandığını hatırlattı.

Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu arasındaki ortaklığın, çok yönlü ve karşılıklı fayda temelinde derinleştirilmesi amacıyla imzalanan bu anlaşmanın, 2018 yılındaki bir diğer ek protokol ile güçlendirildiğini söyleyen Ala, "Tarafların sergilediği ortak temayülün bir sonucu olarak çok taraflılık, eşitlik, karşılıklı saygı ilkeleri çerçevesinde ikili diyaloğumuzun güçlendirilmesini arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti ile Birleşik Rusya Partisi arasındaki kurumsal işbirliği protokolünün ise ikili ilişkilere birçok alanda ivme kazandıracağına inançlarının tam olduğunu vurgulayan Ala, "İkili işbirliğimiz; iyi komşuluk ilişkileri, karşılıklı saygı ve ortak çıkarlarımız temelinde, bölgemizin istikrar ve refahına katkı sağlayacak çerçevede gelişmektedir. Liderlerimiz arasındaki güven temelli yakın diyalog, ilişkilerimize güçlü bir ivme kazandırmaktadır." diye konuştu.

AK Parti heyeti daha sonra Moskova'daki temaslarını Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması'nı ziyaret ederek sürdürdü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti ile Birleşik Rusya Arasında Protokol İmzalandı - Son Dakika

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