AK Parti İnsan Hakları Başkanı Yalçın, Suriye'ye ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulundu Açıklaması - Son Dakika
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AK Parti İnsan Hakları Başkanı Yalçın, Suriye'ye ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulundu Açıklaması

AK Parti İnsan Hakları Başkanı Yalçın, Suriye\'ye ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulundu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın, Suriye'ye ziyaretine ilişkin, "10 kişilik bir ekiple gittik, havayı teneffüs ettik, görüşmeler yaptık. Sednaya Hapishanesi'ni, toplu mezarları inceledik.

19.12.2024 23:46
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın, Suriye'ye ziyaretine ilişkin, "10 kişilik bir ekiple gittik, havayı teneffüs ettik, görüşmeler yaptık. Sednaya Hapishanesi'ni, toplu mezarları inceledik. Çalışma 2 gün sürdü. Şu an hızlıca bir ön değerlendirme yapıyoruz." dedi.

Yalçın, AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı olarak Esed rejiminin insan hakları ihlallerini yerinde incelemek ve doğrudan belgelemek için başta Halep, Humus ve Şam olmak üzere gittiği Suriye ziyaretine ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

Esed rejiminin insan hakları ihlallerinin tespitine yönelik çalışmaya bu hafta içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla başladıklarını aktaran Yalçın, "10 kişilik bir ekiple gittik, havayı teneffüs ettik, görüşmeler yaptık. Sednaya Hapishanesi'ni, toplu mezarları inceledik. Çalışma 2 gün sürdü. Şu an hızlıca bir ön değerlendirme yapıyoruz." dedi.

Suriye'deki izlenimlerini aktaran Yalçın, "Korkunç bir iç savaş hali var, şehirlerin altyapıları çökmüş. Hapishanelerde, işkence merkezlerinde pres makinelerinden testerelere, insan askılarına kadar akıl almaz görüntülerle karşılaştık." açıklamasını yaptı.

Uluslararası kuruluşların da sahada çalışmalar yürüttüğünü belirten Yalçın, "Rejim, karakollardaki ve benzeri yerlerdeki kayıtları yok etmeye çalışmış ama büyük ölçüde başarılı olamamış. Bu kayıtlar bir şekilde sivil halkın erişimine kadar yayılmış durumda. Şimdi bu belgelerin toparlanması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bu konuda uluslararası platformlarda adalet arayışını sürdüreceğini dile getiren Yalçın, AK Parti olarak Uluslararası Adalet Divanı'na bu insanlık suçlarını taşımak için ellerinden geleni yapacaklarını ve belgeler toplandıkça ve şartlar olgunlaştıkça bu süreci daha da ileri taşıyacaklarını vurguladı.

"Türklerin orada bulunması halkı çok mutlu ediyor"

Sivil halkla da bir araya geldiğini anlatan Yalçın, işkenceye maruz kalanların yakınları ve kayıp yakınlarını arayan kişilerle görüştüğünü belirtti. Yalçın, şunları kaydetti:

"Türkiye'yi zaten bilen Türkmenlerle karşılaşıyoruz. Bir taraftan Türkiye'de vakit geçirmiş insanlarla karşılaşıyoruz. Türkçe öğrenmiş insanlarla karşılaşıyoruz. Türklerin orada bulunması halkı çok mutlu ediyor. Hatta bugün Emevi Camii'nde bir Şamlı, bana sarılıp camiyi göstererek Erdoğan'ın ne zaman geleceğini sordu. Orada gerçekten de Türkiye'ye büyük bir ilgi var. Türkiye'nin Suriyelilere 13 yıldır sahip çıkması halk arasında derin bir yankı uyandırmış. Dostluk mesajlarını alıyoruz ve bir de bizi orada görünce daha da mutlu oluyorlar. Yani sahada görünce daha da mutlu oluyorlar. Gerçekten o anlamda gurur verici bir tablo vardı karşımızda."

Yalçın, AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı olarak çalışmaların devam edeceğini ve bölgedeki gelişmeleri yakından takip edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Hasan Basri, AK Parti, Suriye, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti İnsan Hakları Başkanı Yalçın, Suriye'ye ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulundu Açıklaması - Son Dakika

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