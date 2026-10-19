AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir'den selden etkilenenlere ziyaret: - Son Dakika
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AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir'den selden etkilenenlere ziyaret:

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- "(Alibeyköy Deresi ve çevresi) Yaptığımız tespitlerde 14 dönümlük bir alan içerisinde 76 binanın ve 100'ün üzerinde konutun bulunduğunu gördük" "Artık burada kalıcı bir çözümün hayata geçirilmesi gerekiyor. Vatandaşlarımızın kendi yerlerinde yaşamaya devam edebilecekleri bir dönüşüm sürecinin yürütülmesini önemsiyoruz"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Alibeyköy Deresi'nin çevresinde sel ve su baskınlarından zarar gören evleri ziyaret edip, vatandaşlarla görüştü.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Özdemir, İstanbul'da meydana gelen sel felaketinin ardından derenin çevresindeki bölgede incelemeler yaptı.

İlçe Başkanı Muhammet Vanlıoğlu ile birlikte sel nedeniyle kullanılamaz hale gelen evlere de giden Özdemir, vatandaşlardan hasar durumu ve ihtiyaçlar hakkında bilgi aldı.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Özdemir, Alibeyköy'deki altyapı ve yapılaşma sorunlarının kalıcı şekilde çözülmesi gerektiğini söyledi.

Bölgenin uzun yıllardır benzer sorunlarla karşı karşıya kaldığını belirten Özdemir, Alibeyköy Deresi'nin ıslah edilmesinin ardından taşkın problemlerinin azaldığını ancak olağanüstü yağışlarda riskin devam ettiğini kaydetti.

Özdemir, "Yaptığımız tespitlerde 14 dönümlük bir alan içerisinde 76 binanın ve 100'ün üzerinde konutun bulunduğunu gördük. Artık burada kalıcı bir çözümün hayata geçirilmesi gerekiyor. Vatandaşlarımızın kendi yerlerinde yaşamaya devam edebilecekleri bir dönüşüm sürecinin yürütülmesini önemsiyoruz." dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'la yaptığı telefon görüşmesinde yapıların dönüşümü konusunda vatandaşların taleplerini ilettiğini dile getiren Özdemir, Alibeyköy Deresi'nin çevresindeki yapılaşmanın yalnızca sel açısından ele alınmaması gerektiğini anlattı.

Özdemir, bölgedeki zemin koşulları ve mevcut yapı stokunun deprem açısından da risk oluşturduğunu söyledi.

Selden etkilenen vatandaşlara devlet desteği

Dönüşümün hayata geçirilmesinde vatandaşların desteğinin de önemli olduğunu, bölgede görüştükleri hak sahiplerinin yerinde dönüşüme maddi katkı sunmaya hazır olduklarını ifade ettiklerini belirten Özdemir, selden zarar gören vatandaşlara yönelik devlet desteklerinin başladığını ifade etti.

Özdemir, başvurularını henüz gerçekleştirmeyen vatandaşlardan kaymakamlıklara müracaat etmelerini istedi.

Sel felaketinin yaşandığı ilk andan itibaren AK Parti teşkilatlarının ve belediyelerinin vatandaşların yanında olduğunu aktaran Özdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sel felaketinin ardından yürütülen çalışmaları yakından takip ettiğini dile getirdi.

Özdemir, bölgedeki vatandaşlara Erdoğan'ın selamlarını ve "geçmiş olsun" dileklerini de iletti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir'den selden etkilenenlere ziyaret: - Son Dakika
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