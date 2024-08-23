AK Parti İzmir İl Başkanı: İzmir Körfezi'ndeki Balık Ölümleri İçin Büyükşehir Belediyesi Sorumludur - Son Dakika
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AK Parti İzmir İl Başkanı: İzmir Körfezi'ndeki Balık Ölümleri İçin Büyükşehir Belediyesi Sorumludur

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Körfezi'nde görülen balık ölümleri ve kötü koku nedeniyle Büyükşehir Belediyesini eleştirdi. Saygılı, çevre kirliliğini gündeme getirdiği ve uyarılarda bulunduğu halde belediyenin önlem almadığını belirtti.

23.08.2024 23:16
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AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Körfezi'nde görülen balık ölümleri ve kötü koku nedeniyle Büyükşehir Belediyesini eleştirdi.

Saygılı, yaptığı açıklamada, göreve geldiği günden beri her platformda Körfez'deki çevre kirliliğini gündeme getirdiğini belirtti.

Seçim vaatlerinde İzmir Körfezi'nde insanların yüzeceğini söyleyerek çalışma yapan CHP'li siyasetçilerin bugün aynı körfezde başta balıklar olmak üzere tüm su canlılarının katliamına imza attığını öne süren Saygılı, "CHP belediyeciliği siyasi felaketlerden sonra çevre felaketlerine de sebep olmayı ihmal etmiyor. Ölen her balığın, İzmir'de yayılan dayanılmaz kokunun ve altüst olan deniz ekosisteminin en büyük müsebbibi zamanında uyarılarımızı dinlemeyen İzmir Büyükşehir Belediyesidir." ifadelerini kullandı.

İl Başkanı Saygılı, bilimle asla örtüşmeyen ve İzmirlilerin aklıyla alay etmekten öteye gitmeyen, sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamalarının aksine, yaşananlarının boyutunun büyük olduğunu anlattı.

Körfez'deki çevre felaketinin kanalizasyon atıklarından kaynaklandığını ve buradaki oksijen miktarının gereken minimum değerin yarısından daha az olduğunu dile getiren Saygılı, şunları kaydetti:

"Su içindeki kirli katı madde miktarı, kabul edilebilir orandan tam 5,5 kat daha fazladır. Körfez'deki direkt kanalizasyon kaynaklı amonyak miktarının maksimum değeri 0,02 olması gerekirken, mevcut miktar 0,975 gibi akıl almaz boyutlara ulaşmıştır. İzmir'in CHP belediyeciliğiyle yaşadığı felaketler, beceriksizlikler ve iş bilmezlikler artık İzmir'de yaşamayı sadece insanlar için değil, hayvanlar için de bir çileye dönüştürmektedir. İzmir, sizin kasaba olmaya mahkum edeceğiniz siyasi derebeyliğiniz değildir. İzmir, sizin beceriksizliğiniz yüzünden insana, hayvana, doğaya zulmedeceğiniz bir şehir değildir. Bunları size her an, her gün, her hafta, her ay hatırlatacak ve İzmirlinin hakkını savunmaktan taviz vermeyeceğiz. Sanal gündemler yerine, İzmir'in sorunlarına gerçek ve kalıcı çözümler bulmak için çalışmaya başlayın."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti İzmir İl Başkanı: İzmir Körfezi'ndeki Balık Ölümleri İçin Büyükşehir Belediyesi Sorumludur - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti İzmir İl Başkanı: İzmir Körfezi'ndeki Balık Ölümleri İçin Büyükşehir Belediyesi Sorumludur - Son Dakika
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